Konečná: USA vedou válku proti čínským technologiím a za rukojmí si berou i ostatní státy

Podle slov poslankyně se vlivem toho, co dělá současný prezident Donald Trump celé volební období, Američané snaží oslabovat vliv Číny kdekoliv. „Oni se teda snaží většinou rozbít cokoliv, kam vstoupí, ale to je jejich politika, kterou vedou,“ konstatovala.

Dále vysvětlila, s čím konkrétně má problém ona sama. „Když se přesunu do roku 2013/2014, kdy to byl Snowden, který tady přišel a jasně prokázal, že to byly právě americké softwarové firmy, které byly napojeny přímo na americkou vládu, tak mám problém s tím, že se dnes vylučují některé firmy jen proto, že jsou z nějaké země. Přestože tam žádná přímá souvislost prokázána nebyla.“

„Protože se ukazuje, že i ty se snažily na řadu softwarových i telekomunikačních společností tlačit, aby jim data dodávaly,“ uvedla závěrem.

Připustila, že chápe zahraniční politiku Spojených států, i to, že chtějí „rozbíjet“ vazby, které existují. Vyjádřila však přání, aby Česká republika dělala sítě natolik bezpečné, aby je neohrožoval jen vliv například čínských vlád, ale aby je neohrožoval ani vliv

V komentářích pod tímto videem se objevilo velké množství komentářů k tématu. Například Vladimir Kern reagoval takto: „Paní, vše je pouze obchodní válka, USA si hrají na vlastním písku, ostatní spojenci musí skákat, jak kovboj píská.“

„Když zmiňujeme Rusko, tak objektivně by mělo být řečeno, kolik konfliktů vyvolaly a stále vyvolávají USA!“ reagovala pak Alena Harusová.

Pompeo a vztahy mezi Ruskem a Čínou

V této souvislosti zmiňme, že momentálně se nachází v České republice americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Dnes se setká s premiérem Babišem, prezidentem Zemanem a vystoupí i před senátory. Právě v Senátu ČR je zájem o debatu ohledně kybernetické bezpečnosti, vztahů s Ruskem a Čínou a mezinárodních institucí. Senátoři to uvedli po jejich včerejším zasedání.

Nejprve bude jednat Pompeo s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a šéfem zahraničního výboru Pavlem Fischerem. V půl třetí pak vystoupí šéf americké diplomacie v Senátu ČR, po čemž bude moderovaná diskuse. Předpokládá se, že projev bude trvat pět až sedm minut a následná debata pak asi čtvrt hodiny.

Co se týče konkrétních dotazů pro Pompea, pak senátor Ladislav Faktor například navrhoval dotaz, jaká největší nebezpečí jsou podle Pompea pro západní společnost a její hodnoty. Jan Horník by chtěl pak řešit problematiku TikToku. Jiří Dienstbier konstatoval, že senátoři by mohli dávat Pompeovi i otázky týkající se Ruska a Číny či přístupu USA k mezinárodním americkým institucím, jako jsou WHO či OSN.