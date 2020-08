Ondráček se pustil do Petříčka: Nevím proč, ale já tomu šme… (ministrovi) nevěřím ani dobrý den

Před pár dny přišel běloruský prezident Alexandr Lukašenko s obviněním na stranu Česka, Polska a Velké Británie, které podle něj měly organizovat nepovolené demonstrace proti výsledkům prezidentských voleb.

„Jeden telefonát odhalil, kdo tahá za nitky. Jedna z nich vede do Česka. Dnes se už z Česka řídí náš sjednocený štáb, kde, omluvte mě, sedí tyto ovečky a nerozumí ničemu, co od nich chtějí. Nařídil jsem zveřejnění této informace v médiích, aby viděli, co chtějí. Nadále tlačí a požadují, aby lidi byli hnáni do ulic a vyjednávalo se s vládou o dobrovolném předání pravomocí,“ prohlásil Lukašenko.

Petříček tehdy toto obvinění okomentoval takto: „Česká republika rozhodně nic neorganizovala a nevím o tom, že by se v demonstracích jakkoliv organizačně angažovaly jakékoli složky naší státní správy. Ať pan prezident Lukašenko předloží nějaký důkaz, pak se tím můžeme zabývat.“

Zdeněk Ondráček má na to však svůj názor. „Nevím proč, ale já tomu šme... (ministrovi) nevěřím ani dobrý den. Dělá jen poskoka Pochemu a cizím zájmům. Nejhorší ministr zahraničí, kterého jsme kdy měli. A že tam před ním byla esa,“ začal svůj příspěvek.

Kritiku věnoval i premiérovi Babišovi, který ho podle jeho slov taktéž zklamal. Na další vyjádření se poté poslance ptal server iROZHLAS.cz. Ondráček okomentoval otázku, zda mu vadí Petříčkovo prohlášení o tom, že Česká republika podporuje běloruskou občanskou společnost.

„Podívejte se, mě bude především zajímat, jak se dostaly naše materiály do rukou demonstrantů. To mě bude určitě zajímat jako místopředsedu sněmovního výboru pro bezpečnost. Zajímalo by mě, kdo je tam vyvážel,“ uvedl.

Podle Ondráčka by se naše země neměla vměšovat do vnitřních záležitostí cizího státu. „Kdyby to vůči nám dělal někdo cizí, tak by se nám to taky nelíbilo,“ uvedl na otázku, zda je podle něj špatně, že podle ministra Petříčka ČR podporuje běloruskou občanskou společnost.

Petříček podle serveru trvá na svém předchozím vyjádření, že české úřady se na organizaci protestů nepodílely. Jak dále dodal, nemá důvod nic měnit. Kromě toho si stojí i za tvrzením, že Česko běloruskou občanskou společnost podporuje.

„Podporujeme ji dlouhodobě a transparentně. Lidé mají mít právo pokojně se shromažďovat a vyjadřovat své názory,“ oponoval Ondráčkově kritice.

Běloruské volby

Připomeňme, že 9. srpna v Bělorusku proběhly volby prezidenta. Podle informací Ústřední volební komise v nich zvítězil Alexandr Lukašenko, který řídí zemi už přes 26 let. Lukašenko získal 80,08 % hlasů. Druhé místo získala Světlana Tichanovská s 10,09 %. Opozice však výsledky voleb neuznala.

Ve štábu Tichanovské v této souvislosti tvrdí, že neuznávají oficiální výsledky voleb a zdůrazňují, že podle údajů z volebních místností všech regionů země právě Tichanovská získala 70-80 % hlasů.

Kandidátka teď odjela do Litvy. Její stoupenci uvádí, že Tichanovská byla přinucena opustit zemi a že odjezd „organizovaly” běloruské úřady.

Politička pak ve videu vyzvala Bělorusy, kteří ji podporují, aby už nevycházeli na náměstí a dodržovali zákon.

„Bělorusy vyzývám, abyste byli rozumní a dodržovali zákon, nechci krev a násilí. Prosím vás, nevzdorujte policii, nevycházejte na náměstí, abyste neohrožovali své životy. Opatrujte sebe a své blízké,“ uvedla.