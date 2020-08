Šéf americké diplomacie Pompeo se setkal se zástupci technologických firem

Na Twitteru se objevily i fotografie ze schůze. „Ministr @SecPompeo dnes v rezidenci @USAmbPrague hostí kulatý stůl se zástupci technologického sektoru. Tématem je ekonomický rozvoj a také globální kybernetická bezpečnost,“ zněl příspěvek.

​Uvádí se, že na schůzi byli přítomni technický ředitel Avastu Michal Pěchouček, generální manažer společnosti Cisco v ČR Michal Strachník, vedení IBM zastupovala Milena Jabůrková, předseda představenstva firmy Y Soft Václav Muchna a ředitel společnosti STRV Lubo Smid.

Babiš přivítal Pompea

Dnes se s Pompeem setkal také premiér Andrej Babiš, který ho přivítal v Kramářově vile, kde je naplánován společný oběd. Jejich tématem má být podpora obchodu nebo také boj proti koronaviru. Kromě Babiše se zúčastní pracovního oběda i ministr obrany Lubomír Metnar a ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Na dnešní den je kromě tohoto setkání naplánována i schůze s prezidentem Zemanem, která má být však spíše zdvořilostního rázu. Pompeo vystoupí dnes také před senátory. V Senátu ČR je například zájem o debatu ohledně kybernetické bezpečnosti, vztahů s Ruskem a Čínou a mezinárodních institucí. Senátoři to uvedli po jejich včerejším zasedání.

Nejprve bude jednat Pompeo s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a šéfem zahraničního výboru Pavlem Fischerem. V půl třetí pak vystoupí šéf americké diplomacie v Senátu ČR, po čemž bude následovat moderovaná diskuse. Předpokládá se, že projev bude trvat pět až sedm minut a následná debata pak asi čtvrt hodiny.

Co se týče konkrétních dotazů pro Pompea, pak senátor Ladislav Faktor například navrhoval dotaz, jaká největší nebezpečí jsou podle Pompea pro západní společnost a její hodnoty. Jan Horník by chtěl pak řešit problematiku TikToku. Jiří Dienstbier konstatoval, že senátoři by mohli dávat Pompeovi i otázky týkající se Ruska a Číny či přístupu USA k mezinárodním americkým institucím, jako jsou WHO či OSN.

Připomeňme, že americký ministr zahraničí Mike Pompeo přistál v úterý po osmé hodině ranní na pražském letišti. Česká republika není jediná země, kterou ministr navštíví. Směřovat bude i do dalších zemí střední Evropy – Polska, Rakouska a Slovinska.