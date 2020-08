Tropické počasí nás neopouští. Výstraha před vysokými teplotami platí do čtvrtka

Uvádí se, že oba dva dny budou teploty překračovat hranici 31 stupňů. Na dnešní den vydali meteorologové výstrahu pro Prahu, části Středočeského, Ústeckého, Libereckého a Jihomoravského kraje. Na čtvrtek pak byla výstraha rozšířena o části Jihočeského, Plzeňského, Královéhradeckého, Pardubického a Zlínského kraje.

„Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami,“ uvedli ve výstraze.

Výhled na další dny

Výstraha platí od středečního poledne do čtvrtečních 18 hodin. V této souvislosti doporučují meteorologové omezit tělesnou zátěž, jelikož ve vysokých teplotách může dojít k přehřátí organismu a dehydrataci.

A jaké počasí nás čeká v dalších dnech? V pátek se podle meteorologů čeká polojasná obloha, postupně však dojde k přibývání oblačnosti. Na většině území České republiky se čekají přeháňky či bouřky, ojediněle mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty budou opět atakovat tropickou třicítku, čeká se 27 až 31 stupňů.

I v sobotu musíme počítat s deštivým, leč horkým počasím. Očekává se oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Na většině území se budou vyskytovat přeháňky, ojediněle s bouřkami. Denní teploty se budou pohybovat od 24 do 28 stupňů. Závěr tohoto týdne přinese polojasnou oblohu, v neděli se v odpoledních hodinách mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Denní teploty vystoupají na 26 až 30 stupňů Celsia.

Na začátku příštího týdne předpovídají meteorologové vyšší teploty. V pondělí by mělo být polojasno, odpoledne pak ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Přes den se teploty mohou dostat k 32 stupňům Celsia. Od příštího úterý do čtvrtku bude oblačná až zatažená obloha, na většině našeho území se budou vyskytovat přeháňky nebo bouřky s nejvyššími denními teplotami od 24 do 29 stupňů Celsia.