Mike Pompeo varoval Babiše před ruským vlivem při dostavbě Dukovan

„Kdyby při dostavbě měli větší vliv Rusové, podkopalo by to nezávislost České republiky,“ citují česká média slova Pompea, který později dodal: „Mluvili jsme o tom, že Rusové se snaží korumpovat naši spolupráci a bojují proti Alianci.“ Podle jeho slov je rád, že „velká svoboda zvítězí“.

Tato slova americký ministr pronesl po jednání s českým předsedou vlády Andrejem Babišem, s nímž hovořil na témata obchodních vztahů a vzájemných vztahů mezi USA a Evropskou unií.

Pompeo také zmínil, že USA nabízejí České republice podporu při čelení zemím s údajnou autoritářskou formou vlády. V této souvislosti poukázal na Rusko a Čínu. Následně ocenil zapojení českých vojáků v misích NATO.

Ze své strany Andrej Babiš označil Spojené státy za hlavního spojence České republiky a zmínil, že země mají "dobré nadstandardní vztahy".

Další program Pompea

Americký ministr zahraničí se ve středu sejde také s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. V Senátu má na programu také projev. Následně se zúčastní debaty se senátory a pozvanými hosty. Mika Pompea čeká během středy rovněž jednání s prezidentem Milošem Zemanem. S prezidentem by měl jednat o ekonomické spolupráci a činnostech v rámci NATO.

Hlavním bodem jeho úterního programu byla návštěva Plzně, kde položil věnce u pomníku americkým vojákům, kteří osvobodili město od nacistů. Spolu s českým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem následně navštívili muzeum věnované generálu Pattonovi a plzeňský pivovar.

Odlet z Česka

Česká republika je první zastávkou na cestě amerického ministra zahraničí po střední Evropě. Ve čtvrtek ráno bude americký ministr pokračovat do Slovinska, poté do Rakouska a Polska. Jedná se o první návštěvu ministra zahraničí Spojených států amerických v Česku od roku 2012. Tehdy do Prahy přijela Hillary Clintonová.