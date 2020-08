„Slouhovství našich čelních politiků si zaslouží dlouhý bič a malý dvorek,“ padlo po Zahradilově doporučení

Připomeňme, že Vondra promluvil o tom, proč americký šéf diplomacie návštěvu Evropy zahájil právě v Česku.

Prvním důvodem je ten fakt, že je to odložená návštěva z května v souvislosti s výročím konce 2. světové války.

„Proto jel do Plzně. Působí to sice trošku anachronicky uprostřed prázdnin, v srpnu, ale původně se počítalo s jeho návštěvou oslav, které bývají v Plzni počátkem května. Pro obě strany má význam připomenout si, že pokračující transatlantická vazba zahrnuje velký bezpečnostní význam,“ uvedl bývalý ministr.

Klíčovou příčinou ale podle něho je to, že se mezi riziky objevují tři nové země: Čína, Rusko a Německo.

„Za další, a to je podle mne klíčové, se mezi riziky objevují tři nové země. Čína, Rusko a Německo. O Rusku se píše více, ale myslím, že kontext Číny je mnohem významnější. Země, které Pompeo navštíví, navíc mají jednu společnou věc: Pokud vím, Slovinsko, Rakousko, Polsko ani Česko ještě nevydaly autoritativní rozhodnutí, jestli nepustí Huawei do sítí páté generace (5G),“ připomněl Vondra.

Následně bývalý ministr hovořil o vztazích Německa a USA, které podle experta neprochází lehkým obdobím. Myslí si ale, že podíl na tom nesou obě strany.

Podle jeho slov je to tématem i v Česku, kdy je národním zájmem, aby Spojené státy v Evropě zůstaly. Avšak uznal, že v Česku není společenský konsenzus jako v Polsku, aby se přítomnost promítla i do vojenského kontingentu USA v ČR.

„Skutečně dobrý rozhovor Saši Vondry o tom, proč Mike Pompeo jede na turné do střední Evropy a speciálně do ČR, a proč právě teď. Rozhodně podnětné čtení, doporučuji,“ okomentoval dotyčnou publikaci Zahradil.

Jeho poznámka zahájila diskuzi, v níž Zahradil uvedl, jak podle jeho názoru bude vypadat obraz hlavních politických sil na světě.

„Zbývá dodat – dnes už je jasné, že EU vůči Číně nepůjde ve šlépějích USA, ale bude o poznání měkčí. Takže Pompeo jen opakuje taktiku, co za Bushe dělal Rumsfeld ohledně Iráku: old Europe vs new Europe,“ uvedl autor komentáře.

V souvislosti s myšlenkami o budoucnu nechybí zmínka o minulosti, a to ve vztazích USA a České republiky.

„Problém je v tom, že každá další americká administrativa, když bude potřebovat, klidně přehodí výhybku, jako nám to udělal Obama s radarem (což byla velká prasárna),“ podotkl v diskuzi Zahradil.

Na výroky Zahradila zareagovali sledující.

„Obama s radarem? To snad ne... Vzhledem k tomu, že radar neměl politickou ani veřejnou podporu, to bylo logické rozhodnutí. Čím dál tím víc melete lejna, Jene,“ zareagoval v diskuzi jeden z diskutérů.

„Osvěžte si paměť. Smlouvy byly dojednány, podepsány, zbývala ratifikace. Obama chtěl ale ‚resetovat‘ vztahy s Ruskem, distancovat se od GWB, tak to odpískal,“ odpověděl Zahradil.

Další komentující po přečtení stanovisek představitelů ODS zveřejnili svůj odlišný názor.

„‚Skutečně dobrý rozhovor‘ Saši Vondry to teda skutečně není, takový obvykle tendenční, řekla bych,“ poznamenala Eva Dudková.

„Velmi zajímavá je věta: jeho příjezd je tlak na nás, abychom se rozhodli správně... ovšem správně pro koho? neumím si představit, že by přijel rusky ministr dohlédnout, abychom se rozhodli ‚správně‘, třeba při dostavbě Temelína... Slouhovství našich čelních politiků si zaslouží pouze dlouhý bič a malý dvorek,“ vyjádřil se Roman Miška.

„Hlavní úkol Pompeo už splnil v Bělorusku, když mu nabídl aby kupovalo ropu a plyn od USA a zbavilo se tak závislosti na Rusku, ale Lukašenko to striktně odmítnul, tak byl dán pokyn k Minskému Majdanu,“ napsal Nikolaj Krečev.