Ovčáček: Pokud nedokážeme pojmenovat zlo, propadneme se do temnoty

„Je to velmi nebezpečný fenomén. Omezuje prostor svobody slova a má tendenci k zostřování. Od vyloučení z debaty po ztrátu zaměstnání a společenské zavržení. Neváhám označit tyto praktiky za totalitní. Střední Evropa je částečně imunní díky své historické zkušenosti, to ale neznamená, že není tímto fenoménem zasažena,“ prohlásil tiskový mluvčí prezidenta pro portál Flowee na otázku, co si o Cancel culture myslí.

Podle jeho názoru je třeba snaze o umlčování konkrétních lidí čelit a nedovolovat ostrakizaci těch, kdo nesou pro někoho nepříjemné názory.

„Pokud nedokážeme pojmenovat zlo, propadneme se do temnoty. Každá totalita zahajuje své tažení pozvolna, aby postupně paralyzovala své oběti. Nesmíme současnou situaci podceňovat,“ dodal Jiří Ovčáček.

Tato „kultura“ podle jeho slov vzniká v důsledku politické polarizace národa, kdy mlčící většina ve volbách volí lidi, kteří jsou nepřijatelní pro skupinu lidí, již Ovčáček označuje za „městské liberály“.

„Nezapomínejme, že totality vždy rašily ve městech. Ať už šlo o Sankt Petěrburg v roce 1917 nebo Berlín roku 1933,“ dodal pro Flowee tiskový mluvčí prezidenta republiky. Tlak na konkrétní lidi s nepohodlnými názory je v českém prostředí údajně k vidění na některých univerzitách. Ovčáček nicméně odmítl jmenovat konkrétní případy, aby lidi nevystavil vlně nenávisti.

Redaktor portálu zadal Jiřímu Ovčáčkovi otázku, jak můžeme zjistit, že umíme demokraticky debatovat. „V okamžiku, kdy o názoru, se kterým nesouhlasíme, začneme přemýšlet,“ odpověděl prezidentův mluvčí. Podle jeho slov jsou sociální sítě, na nichž probíhá částečně politická debata, příliš primitivní na to, aby dostály složitosti demokratického procesu.

Flowee se rovněž dotázalo, zdali Jiří Ovčáček vidí na české veřejné scéně někoho, kdo by nastoloval směr oficiálního veřejného diskurzu. „Nic takového neexistuje. Máme v čele státu silné osobnosti, které udávají určitý směr, názor. Ale oficiální diskurz, to je právě naopak téma pro totalitu. Cancel culture se o oficiální diskurz snaží a vnucuje ho,“ odpověděl tiskový mluvčí Hradu.

Ovčáček rovněž uvedl, že ho kritika na sociálních sítích, které bývá vystaven, míjí. Podle jeho slov se umí „rozhořčit“ pouze v případech, jako je například popírání holocaustu.

„Pokud někdo popírá holocaust, nepatří do slušné společnosti,“ myslí si prezidentův mluvčí.

Pompeo na Hradě

Během dnešního dne se americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který je v současné době na návštěvě České republiky, setkal s prezidentem Milošem Zemanem. Tématem jejich jednání byla ekonomická spolupráce a činnosti v rámci NATO. Tiskový mluvčí Hradu na sociálních sítích informoval, že jednání mezi politiky probíhalo „v přátelské atmosféře“.

Prezident republiky Miloš Zeman přivítal ve středu dne 12. srpna 2020 na Pražském hradě ministra zahraničních věcí USA Mikea Pompea. pic.twitter.com/7WeVjRJ3Hj — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) August 12, 2020

​„Tématem byl i boj s terorismem, kdy prezident republiky varoval před neuváženým stažením armádní mise z Afghánistánu. Prezident republiky též ocenil vzájemné ekonomické vztahy. S ministrem zahraničních věcí USA panovala shoda na podpoře volného obchodu. Ministr zahraničních věcí USA zdůraznil zájem prezidenta USA na dalším prohlubování transatlantické vazby. Pokud jde o Rusko a Čínu, prezident republiky při setkání zdůraznil, že jeho politika je vedena pragmaticky ve směru ekonomické diplomacie, nikoliv zájmy jinými,“ stojí na stránkách Hradu o setkání Pompea se Zemanem.