Pompeo završil středu setkáním s českým prezidentem. Tématem byly vzájemné vztahy i obchod

Babiš po jednání uvedl, že se jednalo o setkání příjemné, otevřené a přátelské. „Pan prezident vyslovil také svůj trvalý názor na to, že by se měly velmoci spojit proti mezinárodnímu terorismu,“ uvedl po jednání.

Dodal, že se jednalo o relativně krátké setkání. Tématem jejich jednání byly vzájemné vztahy obou zemí a obchod. Dostavba bloku jaderné elektrárny Dukovany ovšem na řadu nepřišla. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček zveřejnil na Twitteru fotografie ze schůze.

„Prezident republiky Miloš Zeman přivítal ve středu dne 12. srpna 2020 na Pražském hradě ministra zahraničních věcí USA Mikea Pompea,“ napsal.

​Pompeo v České republice

Připomeňme, že včera přiletěl americký ministr zahraničí Mike Pompeo do České republiky. Naše země je první zastávkou na cestě amerického ministra zahraničí po střední Evropě. Ve čtvrtek ráno bude americký ministr pokračovat do Slovinska, poté do Rakouska a Polska. Jedná se o první návštěvu ministra zahraničí Spojených států amerických v Česku od roku 2012. Tehdy do Prahy přijela Hillary Clintonová.

Včera se Pompeo setkal se svým českým protějškem Tomášem Petříčkem v Plzni, kde si připomněli 75. výročí konce druhé světové války. Tomáš Petříček vzdal hold jednomu z osvoboditelů města a jihozápadních Čech, příslušníkovi 2. pěší divize Homeru Coxovi. Ten zemřel před měsícem ve věku 103 let.

Dnes se Pompeo setkal s premiérem Andrejem Babišem, který jej přivítal v Kramářově vile. Babiše Pompeo varoval před ruským vlivem při dostavbě kapacit jaderné elektrárny Dukovany. „Kdyby při dostavbě měli větší vliv Rusové, podkopalo by to nezávislost České republiky,“ citovala česká média slova Pompea, který později dodal: „Mluvili jsme o tom, že Rusové se snaží korumpovat naši spolupráci a bojují proti Alianci.“ Podle jeho slov je rád, že „velká svoboda zvítězí“.

Dosažení politických cílů

Pompeo také zmínil, že USA nabízejí České republice podporu při čelení zemím s údajnou autoritářskou formou vlády. V této souvislosti poukázal na Rusko a Čínu. Následně ocenil zapojení českých vojáků v misích NATO. Andrej Babiš označil Spojené státy za hlavního spojence České republiky a zmínil, že země mají „dobré nadstandardní vztahy“.

Pompea čekala ještě návštěva Senátu ČR, kde přednesl svůj projev, a poté následovala moderovaná diskuze. Pompeo poukázal na hrozbu ze strany Komunistické strany Číny, kterou označil za komplexnější problém, než bylo soupeření za studené války, protože asijská velmoc je nyní součástí řady ekonomických vazeb a má k dispozici nástroje k použití ekonomické síly pro dosažení svých politických cílů.

Co se týče Ruské federace, Moskva podle slov Pompea nadále usiluje o podkopávání demokracie a bezpečnosti České republiky prostřednictvím kampaní dezinformací a kybernetických útoků.