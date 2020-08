„Nemůžeme eliminovat nikoho.“ Z tendru o Dukovany Rosatom vyřazen nebude. Babiš reagoval na varování Pompea

Včera proběhla schůze mezi ministrem zahraničí Spojených států Mikem Pompeem a českým premiérem Andrejem Babišem. Na ní varoval Pompeo Babiše před ruským vlivem při dostavbě kapacit jaderné elektrárny Dukovany. V rozhovoru pro MF DNES zareagoval Babiš na toto varování a vyvrátil, že by mohl být ruský Rosatom vyřazen.

Na začátku rozhovoru shrnul Babiš Pompeovu návštěvu a témata, o kterých byla řeč. „Pan ministr Pompeo měl svoje témata a já měl samozřejmě ta svá. Moje témata se týkala například velkého potenciálu spolupráce v exportu a importu. Dokonce máme pasivní obchodní bilanci, minulý rok jsme zvýšili obrat o šest procent. Je to teritorium, které je největší pro náš vývoz mimo Evropskou unii, naše firmy tam investují,“ konstatoval.

„Pro nás to není podstatné“

Babiš uvedl, že mluvil například o zbrojovce, která tam chce investovat. Podle jeho mínění je velký potenciál spolupráce u vědy a výzkumu.

Po schůzi s Pompeem padala i taková vyjádření jako „zničení demokracie“ či „rozbití západní aliance“. Babiš na toto téma konstatoval, že existuje povědomí o tom, že za kyberútoky stojí Čína nebo Rusko.

„Jestli jsou o tom ale nějaké důkazy, nebo nejsou, nevím. Nicméně jsem navštívil i centrálu NATO v Estonsku a experti říkají, že Čína chce těmito způsoby získávat informace a Rusko se snaží vše rozvracet. Ale to pro nás není podstatné. Jsme svrchovaná země, chováme se k těmto zemím úplně standardně jako všichni ostatní.

Vysvětlil, že i z toho důvodu uvedl prezident Zeman, že není žádný ruský ani čínský agent, ale chová se tak jak všichni ostatní. Zdůraznil, že on i náš prezident bojují především za české zájmy.

„A těmi je, aby čeští lidé měli práci, naše firmy vyráběly a vyvážely, aby tu byla zaměstnanost, byznys a dobré ekonomické vztahy na světě,“ dodal.

Dukovany a Rosatom

Babiš se vyjádřil také k tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. O tu má totiž zájem jak americký Westinghouse, tak i ruský Rosatom. Premiér na tomto místě jasně uvedl, že vyřazovat se nesmí nikdo.

„Já jsem řekl, že postupujeme jako člen EU. Že i u ostatních podobných tendrů vznikala různá konsorcia a že z toho titulu, abychom dodrželi pravidla EU, nemůžeme eliminovat nikoho. Takže to jsem mu (Pompeovi, pozn. red.) jasně vysvětlil a myslím, že to pochopil,“ dodal.

Závěrem premiér okomentoval také setkání s Pompeem a prezidentem Zemanem. „Pan prezident říkal, že by mezi sebou neměly velmoci vyvolávat nepřátelství, ale měly by mít společného nepřítele, kterým je mezinárodní terorismus. Pan prezident kritizoval, že Spojené státy opouštějí Afghánistán, pan Pompeo říkal, že tam v nějakém dostatečném rozsahu zůstanou. Bylo to fajn, velice příjemné a bezproblémové.“