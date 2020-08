„Američané to vědí, náš Senát asi ne.“ Petrov uvedl na rovinu, koho potřebuje Česko při obraně před Čínou

V této souvislosti autor příspěvku adresoval kritiku i Senátu Parlamentu ČR.

„Senát ukázal, že umíme zoubky vycenit na Čínu a Mike nás za Tchaj-wan pochválil. Na oplátku nám potvrdil, že naše fobie z Ruska je oprávněná,“ uvedl na začátek analytik.

Pak se otočil k tématu projektu výstavby jaderné elektrárny v ČR a těm zemím, které mají přání se zúčastnit patřičného tendru.

„Tak to byla příjemná návštěva. Ale tak to má být. Správná diplomacie říká to, co chce druhá strana slyšet. Přitom nesmíme zapomenout, že jsme pořád suverénní stát s vlastním vztahem k Číně i k Rusku a kromě Rusů, Číňanů, Američanů a Francie je tu na dostavbu Dukovan ještě Korea,“ připomněl Petrov.

„Američani to vědí, náš Senát asi ne, že při rychlosti čínského rozvoje a hledání životního prostoru, kterému už padla za oběť Afrika, potřebujeme při obraně před Čínou Rusko na své straně. Proto bůh zaplať za Putina, taky by tam mohl být někdo jako Lukašenko,“ poznamenal analytik.

Na konci příspěvku nechybí humor.

„Pánové nám zatančili čtverylku,“ uzavřel Petrov.

Mít v zemi takový bordel, tak se sluší mlčet

Návštěvu Mika Pompea a názor Petrova komentují sledující Facebooku.

„Tahle křišťálově jasná skutečnost je zřejmá většině našich obyvatel. Kromě některých, co sedí v poslaneckých lavicích, a hlavně pražských radách (i s přilehlými dírami kolem),“ zareagoval Pavel Mykiska.

„Strejda z Ameriky nám přijel říct, co máme dělat, co nemáme dělat, s kým se máme kamarádit a s kým ne... Pane Pompeo, my nejsme retardi,“ napsal Ladislav Janda.

„Jsem to slyšel v rádiu: ‚Pompeo varoval před dostavbou Dukovan Ruskem. O dostavbu se uchází americká firma Westinghouse.‘ To mě fakt pobavilo, je to lepší než ranní show na Evropě...Ale tak aspoň už to řeknou na rovinu,“ konstatoval Adam Řeháček.

Někteří poukázali na situaci s koronavirem a současné dění v USA.

„Mě přišlo komické, že Amerika absolutně nejhůř z celého Západu zvládá koronavirus a denně tam umírá na tisícovku Američanů a zažívá v podstatě trvalé boje na ulicích a on sem přijede a říká, co máme dělat. Mít v zemi takový bordel, tak se sluší mlčet. Ocenil jsem Babiše, že s úsměvem na rtech v podstatě vše odmítnul. Zabodoval. Konečně za 5 měsíců po volbách tam zřejmě už žádný Pompeo nebude...“ vyslovil se Jiří Vyvadil.

„Dneska jsem četla, kolik lidí v USA přišlo o práci, nemají na nájem, atd... velmoci vždy dělají bubáka vně své země, protože velmoci (dříve říše) se tak od pradávna chovají, ale všechny dříve či později neblaze skončily. Tak si přejme, ať to všechny na dlouhou dobu doklepou, protože pád je horší než jakékoliv bubáčení,“ uvedla Věra Kudynová.