Václav Klaus: Vítězství levice v USA se bojíme více než čínského politbyra

„Americký ministr nás ubezpečoval, že jsou USA připraveny pomoci naše svobodné poměry bránit. To je třeba ocenit, tak to mezi spojenci má být,“ prohlásili Klaus s Weiglem ve svém komentáři, který byl publikován na stránkách Idnes, a dodali: „Obáváme se však, že z české strany reciproční zájem o budoucnost americké demokracie, obavy o její osud a vyjádření podpory postojům současné administrativy při jednáních s ministrem Pompeem nezazněly. To pokládáme za velkou chybu.“

Podle jejich slov měl americký ministr zahraničí uslyšet, že čeští lidé jsou údajně znepokojení procesy, které probíhají ve Spojených státech. Komentátoři hovoří o „nástupu ultralevicových sil“. Ty podle jejich názoru „odmítají samotné základní hodnoty a principy svobodné společnosti a tržní ekonomiky“. Dále je podle jejich názoru česká veřejnost zneklidněná „šířením absurdních genderových a environmentalistických teorií, vytvářením strachu ve společnosti, umlčováním svobody slova a pošlapáváním akademických svobod na univerzitách“.

„Děsí nás útoky na demokraticky zvoleného současného prezidenta, které trvají po celou dobu jeho mandátu, děsí nás prohlubování příkopů v americké společnosti, děsí nás ovládnutí amerického mediálního mainstreamu levičáckými progresivisty,“ uvedli Klaus s Weiglem.

Politici naší země měli z jejich pohledu Pompeovi říci, že v Česku panují obavy z toho, co bude, pokud tyto „extrémistické síly“ ve Spojených státech získají hlavní slovo.

„Měli mu říci, že se vítězství těchto levicových extrémistů v USA obáváme více než čínského politbyra, protože pro udržení naší svobody a tržní ekonomiky představují bezprostřednější hrozbu,“ dodali.

Úpadek USA údajně ohrozí celý svět, včetně Evropy, a potažmo i České republiky, myslí si s tím, že ztracena bude hlavně svoboda.

„Máme právo být znepokojeni, protože naše země trpké zkušenosti s levicovými utopiemi již má. Jeden z nejvyšších činitelů americké administrativy měl u nás slyšet, že USA mají ve střední Evropě přítele a spojence, jemuž na jejich osudu záleží, nikoliv nezodpovědného vazala, zvyklého pouze servilně švejkovsky přitakávat mocným, jak to u nás bývá pravidlem,“ uzavřeli svůj komentář Klaus s Weiglem.

„Totalita se rodí na Západě“

Na komentář Václava Klause a Jiřího Weigla zareagoval na svých sociálních sítích i prezidentům mluvčí Jiří Ovčáček. Ten ze svého pohledu vyjádřil názor, že na Západě se opět rodí nová totalita.

„Je faktem, že Čína na Západě nikdy totalitní ideologii nezavede. Totalitní ideologie se opět rodí na Západě a už ho začala postupně pohlcovat. Je to obrovské, smrtelné nebezpečí!“ uvedl Ovčáček na svém Twitteru.