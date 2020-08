Praha zaplatila homosexuálům a lesbám milion korun

V tomto roce probíhal desátý ročník LGBT festivalu Prague Pride. Letos byl ale kvůli koronaviru trochu jiný. Například řada akcí proběhla jen on-line a nebyl ani tradiční pochod centrem města. Tentokrát festival zakončila projížďka na duhových lodích na Vltavě.

Opoziční politici Patrik Nacher (za ANO) a Jaroslava Janderová z ODS tuto situaci zkritizovali.

„Když jsem ovšem pohlédla v těchto dnech na FB stránku České pirátské strany, již jsem pochopila, proč taková výše na akci tohoto typu a v půli srpna 2020. Ona totiž Pirátská strana, v rámci hlavním městem dotované akce Prague Pride, ve výši 1 milion CZK, si stanovila stejný termín zahájení své podzimní volební kampaně (sic!) jako Prague Pride 2020, zahájené v sobotu 8. srpna, svolané před sochu Palackého na Palackého náměstí, s názvem Tradiční festival Prague Pride letos s Piráty netradičně!“ citují Parlamentní Listy Janderovou.

„Ani ve snu by mě nenapadlo, že nějaká politická strana se tam bude, nad rámec osobní účasti, která je v pořádku, že se tam bude propagovat. To mi přijde opravdu neuvěřitelný, protože pak se lehce nabízí, a já je zatím v tuhletu chvíli, s těmi informacemi, které mám, respektive nemám, tak je nechci z toho obviňovat, ale to spojení se přímo nabízí, že Praha z peněz daňových poplatníků podpoří rekordně akci, na jejíž účasti subjekt, který má rovněž primátora, si zároveň rozjede nějakou svojí vlastní akci k zahájení volební kampaně. Jak říkám, ty informace nemám, nebudu v téhleté chvíli, a s těmihle informacemi obviňovat, nebo na to poukazovat, ale osobně si kladu otázku, po těch informacích, které jste mi dal, jak by se asi veřejnost a novináři dívali, kdyby totéž udělalo ANO. Na druhou stranu to vlastně demaskuje ty Piráty,“ poznamenal Nacher.

ParlamentníListy.cz provedly analýzu žádostí o granty pořadatelů Prague Pride. Tato akce totiž po Praze požaduje peníze poměrně pravidelně, od roku 2011.

Projekt První Pražská Pride z roku 2011 měl záštitu primátora a pořadatelé tehdy chtěli 400 tisíc. Nedostali nic. Stejná situace se opakovala i v letech 2012 a 2013. V letech 2016, 2017 a 2018 si naopak přišla na 818 tisíc korun. Pravé žně nastaly až se současnou garniturou v čele s pirátem Hřibem. Rok 2019: 800 tisíc, rok 2020: rovný milion.

Jak autoři článku zjistili, organizátoři si ovšem nechali díky penězům úplně nebo částečně proplatit vše: produkci, pronájem prostor, ostrahu, úklid, poplatky OSA, dekoraci, cestovné a ubytování účinkujících, zdravotnické zajištění, výzdobu, speciální mobilní WC, překlady, tlumočení, korektury, inzerci, tisk propagačních materiálů anebo grafické práce.

Češti politici ale s těmito věcmi vyjádřili svou nespokojenost.

„Hnutí SPD zastává názor, že základem státu je tradiční přirozená rodina, ve které táta s mámou vychovávají děti. Odmítáme propagaci a podporu názorů a chování, které ohrožují fungování rodin a výchovu dětí v rodině. Tradiční přirozená pracující rodina si od státu zasluhuje všestrannou podporu a ochranu a naše hnutí cílí ve svém programu právě na tyto rodiny," cituje článek poslance Radka Rozvorala.

„Ano, protože většině z nás, na rozdíl od pana Waleka, je úplně jedno, kdo s kým co dělá v posteli," vyjádřil se europoslanec Zdechovský v narážce na ředitele Prague Pride Czeslawa Waleka.

Poslankyně PS PČR Karla Maříková na svém Facebooku také okomentovala tuto zprávu.

„Živnostníci odpadávají jako hrušky, a festivalu sexuálních menšin zaplatila Praha z veřejných peněz dokonce i rekvizity..." napsala ve svém příspěvku.