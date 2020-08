Česká média tvrdí, že nelegální nákup munice zajišťovali zaměstnanci MZV RF. Před trestem je zachránila imunita

V červnu byl zadržen ruský diplomat, který měl v Česku nelegálně nakupovat náboje do odstřelovacích pušek a další munici... O co se jednalo?

Podle informací vysoce postavených zdrojů z diplomatického prostředí a bezpečnostních složek se mělo jednat o zaměstnance vojenské sekce ambasády. Zatím však není jasné, zda tento muž pracoval pro některou z ruských tajných služeb. Podle verze vyšetřovatelů by ale zmiňované náboje měly být určené pro ruskojazyčné podsvětí nebo přímo pro skryté operace tajných služeb na evropském území.

Červnový incident

Díky tomu, že byl zadržený muž diplomat a měl tak diplomatickou imunitu, nakonec byl propuštěn na svobodu, a poté odcestoval zpět do Ruské federace.

Uvádí se, že k danému incidentu došlo ve čtvrtek 25. června, a to v restauraci tenisového klubu Oáza na okraji středočeských Říčan. Dva muži v tmavých oblecích obědvali v restauraci, poté zaplatili a odešli. Nicméně, chvíli poté, se na místě nečekaně objevili policisté v civilu v černých kuklách a jeden z mužů skončil během okamžiku v poutech.

K věci se vyjádřila i manažerka tenisového klubu Pavlína Rouhová, která prozradila, že byl celý zásah rychlý a diskrétní.

„Viděla jsem nějaké srocení osob, obehnané parkoviště páskou, kde jsem měla svoje auto. Jacísi dva pánové v kuklách mi řekli, že nemůžu odjet. Viděla jsem jenom pána čelem k autu se svázanýma rukama,“ popsala policejní akci dotyčná.

Proč však policie muže zadržela, nikomu tehdy neuvedla. Následně se však na internetových stránkách Policie ČR objevila informace, že se jednalo o akci související s daňovou kriminalitou. Nyní ale vyplulo na povrch, že skutečné pozadí celé akce bylo mnohem komplikovanější a také závažnější.

Ruský diplomat v akci

Dobře informované zdroje, konkrétně čtyři zdroje z nejvyšších pater českých tajných služeb, dalších bezpečnostních složek a diplomacie, se totiž nechaly slyšet, že zatčený muž byl zaměstnancem ruské ambasády v Praze. Navíc není pravda, že by se v tomto případu jednalo o daně. Diplomat měl totiž dle nových informací v Praze nakupovat načerno munici, a to včetně většího množství speciálních nábojů do odstřelovacích pušek.

Tuto skutečnost potvrzují i fotografie, které na místě zatčení tehdy vyfotili novináři. Na nich jsou totiž k vidění právě zabavené speciální náboje v krabičkách, které se přitom legálně dají koupit pouze oficiálně u licencovaného obchodníka. Připomeňme tak, že nákup na černém trhu by u soudu mohl pro pachatele znamenat až pět let vězení.

Z tohoto důvodu byla celá akce již od začátku díky spolupráci prodávajícího pod dohledem detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu, ale také důstojníků vojenského zpravodajství. Nakonec ale tato snaha přišla vniveč, protože zadržený muž musel být po základních úkonech a zadokumentování kupovaného zboží puštěn na svobodu. Důvod byl jednoduchý – měl totiž mezinárodní imunitu.

„Byl držitelem diplomatického pasu. Po ověření musel být propuštěn,“ vysvětlil zdroj, který je s detaily celé akce podrobně obeznámen.

Česká média se však o tento případ zajímala a jeho okolnosti mapovala několik týdnů. Na základě toho zjistila, že zadržený muž byl civilním zaměstnancem vojenské sekce ruské ambasády v Praze. Navíc by se mohlo jednat i o skrytého spolupracovníka ruské tajné služby GRU, zatím pro to ale nejsou důkazy.

„Bylo toho každopádně hodně a na koroptve to samozřejmě nekupoval. Zřejmě to bylo určené pro evropské gangy nebo pro speciální ruské jednotky, které v Evropě tajně působí,“ řekl k věci dobře informovaný zdroj.

Záhadou také zůstává to, k čemu konkrétně byly určeny finské náboje Lapua do odstřelovacích pušek, které ruský diplomat nakupoval.

Ten ještě dodal, že diplomat prakticky ihned po svém propuštění zmizel za hranice: „Transportovali ho zpátky do Ruska v podstatě okamžitě.“

Reakce ruských a českých orgánů

Pokud jde o to, jak na celou věc reagovala ruská strana, uvádí se, že v tomto případě proti postupu českých orgánů nijak neprotestovala. Dokonce zadrženého muže stáhla v naprosté tichosti, čímž předešla oficiálnímu vyhoštění.

„Bylo jim jasné, že byli nachytáni se staženými kalhotami,“ myslí si dobře informovaný a vysoce postavený zdroj z diplomatického prostředí.

Podle jeho mínění se tak ruská administrativa na území členských států Evropské unii nebojí používat ani metody práce tzv. za hranou. Zdůrazňuje přitom, že jde o vážný incident.

„Nemohu tuto záležitost komentovat, jedná se o věc policie a jsem přesvědčen, že bychom měli nechat policii pracovat,“ míní ministr.

Co se týče ruské ambasády v Praze, ta na dotazy médií nereagovala. K věci se nijak blíže nevyjadřoval ani ministr zahraničních věcí za ČSSD Tomáš Petříček. Incident však nepopřel.

I policie se k danému případu nijak nevyjadřuje a mlčí. Další informace nechtěl poskytnout ani mluvčí protimafiánské centrály Jaroslav Ibehej.

„Mohu pouze sdělit, že náš útvar k vašim dotazům nebude poskytovat žádné informace,“ uvedl s tím, že detektivové případ stále vyšetřují a že dotčená munice byla policií zabavena.

Rusko by to mělo zdůvodnit, myslí si expert

Svůj komentář a názor na celou věc poskytl také bývalý náčelník generálního štábu české armády a současný šéf katedry bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Jiří Šedivý, podle které jde o velmi vážný incident.

„Rusko jako stát, popřípadě ruská ambasáda, by měly zdůvodnit, co ten tady člověk vlastně dělal a s jakým cílem tady byl. Podle mého názoru je to velmi závažné a je potřeba se tomu věnovat,“ míní Šedivý.

Rovněž uvedl, že munice do odstřelovacích pušek je velmi nebezpečné zboží a neexistuje důvod, proč by ruský diplomat měl něco takového na našem území načerno kupovat.

„Signalizuje to něco, co je skutečně velmi nestandardní a co by Rusové měli zdůvodnit,“ uvedl Šedivý a dodal: „Pokud je vážné podezření, že to byl ve skutečnosti agent ruské tajné služby, tak o to by to bylo závažnější. Je to zase další střípek do mozaiky, jak se Rusko chová na území České republiky a že je poměrně vážným bezpečnostním rizikem.“

V neposlední řadě pak upozornil na to, že takto nelegálně nakoupená munice je při použití v tajných operacích nedohledatelná.

„Může to vést až k některým teroristickým aktivitám, ať už státního terorismu, nebo klasického terorismu, jak ho známe,“ myslí si Šedivý.

V závěru svého komentáře pak poukázal mimo jiné na atentáty provedené v posledních letech na evropském území, které jsou připisovány právě ruským tajným službám.