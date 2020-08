Češi obchází nařízení a míří na dovolenou do Egypta. Podle odborníků by se jim ale tato vychytralost mohla těžce vymstít

Češi potvrdili, že jsou vynalézavým národem. Zřejmě se jim zastesklo po dovolené v Egyptě, a tak vymýšlí, jak obejít různá pravidla a nařízení vydaná v souvislosti s epidemiologickou situací. Ve výsledku pak směle vyráží do této severoafrické země, a to z ciziny, a by nemuseli předkládat negativní test. Tentokrát by se jim to ale mohlo vymstít.

Někteří Češi se na sociálních sítích chlubí tím, že obchází pravidla, aby mohli vyrazit na dovolenou do této oblíbené destinace. Egypt ale přitom patří mezi „červené státy“ pro Čechy, co se cestování během letošní dovolenkové sezóny týče. Podle epidemiologa Romana Prymuly a šéfky pražské hygieny Zdeňky Jágrové by se jim ale toto počínání mohlo vymstít. V momentě, kdy by se u nich potvrdila nákaza covidem-19, totiž takovému dovolenkáři hrozí i sankce, a případně dokonce soud.

Pravidla sem, pravidla tam…

Internet zaplavily komentáře, v nichž se uživatelé chlubí svým zájezdem do Egypta. „Teď sedím v Istanbulu, letím teda do Sharmu, ne do Hurghady. Cesta naprosto v pohodě, jen byli celkem striktní ohledně pojištění (letěla jsem z Vídně),“ stálo například v jednom z nich.

K takovému kroku se obyvatelé ČR uchylují proto, že se od nás prozatím do Egypta nelétá. Důvodem je ale i skutečnost, že při návratu není nutné předložit test s ohledem na let z Německa či Rakouska. V sousedních zemích nebo v Turecku totiž platí jiná pravidla, než jaká aktuálně panují v Česku. Situaci nyní monitoruje už i resort zahraničí.

„Víme o některých případech tohoto porušování ochranného opatření ministerstva zdravotnictví. Jeho kontrolu a sankce má na starosti příslušná hygienická stanice,“ tvrdí ministerstvo zahraničních věcí.

Připomeňme, že vycestování do Egypta z ČR je možné od 1. července 2020, kdy oblíbený dovolenkový stát otevřel mezinárodní turistice hranice. Nicméně, úřady před cestami varují kvůli dynamickému vývoji epidemiologické situace. Například v pátek 7. srpna egyptský premiér Mustafá Madbúlí vyhlásil nařízení, že se od 15. srpna musí předkládat negativní test, pokud turista neletí přímým letem do letovisek Šarm el-Šajch, Hurgháda, Marsa Matrouh, Taba a Marsa Alam. Tento test přitom stojí přes 1600 Kč, což někteří uživatelé nepovažují za vysokou částku. Vychytralé dovolenkáře lákají také výhodné letenky do řady egyptských destinací, které jsou nyní pod cenou.

Prymula o krocích českých turistů

Poslední dobou se tak stává, že Češi praktikují metodu několika přestupů. „Letěla jsem přes Budapešť do Káhiry a stejnou cestou nazpět. V Budapešti řeknete při návratu, že děláte jen tranzit do ČR a normálně jdete z letiště ven, sednete do auta a jedete domů,“ svěřila se další Češka na sociální síti.

Na celou záležitost reagoval i epidemiolog a zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Ten je v šoku a hovoří o osobní zodpovědnosti.

„K tomu se nedá nic moc dodat, to je samozřejmě naprosto špatně. Tímto se snaží obelstít systém a ten nikdy nemůže mít 100procentní schopnost tyto případy pochytat a pak nad tím logicky ztrácíme kontrolu,“ myslí si Prymula.

Odborník rovněž dodává, že kontrola těchto lidí je opravdu těžká. A to hlavně v případě, pokud člověk cestuje zpět do ČR z Rakouska či jiného státu EU.

„I v dobách vrcholu té epidemie se nedá úplně ošetřit, když máte otevřenou hranici EU, to se nedá technicky pochytat. To by tam musely být kontroly,“ vysvětlil.

Stojí si tak za tím, že by měla fungovat osobní zodpovědnost. A podobný názor sdílí i české ministerstvo zahraničí. „Jde minimálně o nezodpovědné chování vůči ostatním obyvatelům ČR, země nejsou rozděleny do kategorií podle rizika nákazy bezdůvodně,“ vyslovila se mluvčí MZV ČR Zuzana Štíchová.

Lež má krátké nohy, varuje hlavní hygienička

„Je jedno, jestli se vrátí přes Vídeň. Měl pobyt v inkriminované zemi a měl by se pravidlům podrobit,“ míní Jágrová.

Šéfka pražské hygieny Zdeňka Jágrová uvedl, že kromě zodpovědnosti by české turisty měly zadržet i paragrafy. Podle ní jsou totiž předpisy jednoznačně dané.

V této souvislosti pak zmínila i možné sankce, které se dle jejích slov pohybují okolo deseti tisíc korun. „Lež má krátké nohy“ upozorňuje s tím, že se může klidně stát, že se člověk vrátí s koronavirem a bude muset prokázat, kde se pohyboval.

Prymula pak slova své kolegyně doplnil o informaci, že by mohl dotyčným hrozit i soud.

„Základním stimulem je zamezit šíření, a pokud někdo ví, že je možná i pozitivní a šíří chorobu, tak to je nejen na osobní zodpovědnosti, ale i na trestně právní zodpovědnosti,“ vysvětluje a podotýká, že se jedná už o extrémní možnost.

Základní problém tak dle Jágrové spočívá v samotném porušování pravidel: „Je to jejich povinnost a oni to porušují. Není to ani tak otázkou nevhodnosti. Prostě to porušují.“

Slovensko reaguje na situaci

Připomeňme, že Egypt je nyní relativně klidnou destinací, kde kvůli aktuální situaci není příliš turistů. I tak ale na některých místech platí povinnost nosit roušky a na letištích v Egyptě je lidem měřena teplota. Stejně tak všichni dovolenkáři musí mít platné zdravotní cestovatelské pojištění.

Na to, co by se mohlo stát, když lidé navštíví rizikové země, reaguje i Slovensko. Hlavní hygienik Ján Mikas totiž po jednání konzília odborníků na úřadu vlády informoval o tom, že zaměstnavatelé budou od září pravděpodobně povinni zamezit vstupu zaměstnanců z rizikových zemí do všech provozů a na pracoviště. Stane se tak v případě, pokud nebudou mít potvrzení o jejich registraci na regionálním úřadě veřejného zdravotnictví a o negativním testu na onemocnění covid-19.

„Je to z toho důvodu, že se do firem dostávají lidé, kteří častokrát přicházejí z rizikových zemí, zanesou infekci do kolektivu a následně enormně narůstá počet pozitivních případů,“ řekl Mikas a dodal: „Samozřejmě, potřebujeme komunikovat se zaměstnavateli a s firmami. Je to zejména v jejich zájmu, aby jejich zaměstnanci byli zdraví, aby nemuseli rušit určité provozy nebo zavádět určité změny.“

Podle jeho slov by se o zmíněném opatření mělo diskutovat během příštího týdne, aby se na něj zaměstnavatelé mohli připravit.

„Po skončení pandemické komise vlády (v úterý 11. srpna, pozn. red.) jsme vyzvali zaměstnavatelů a provozovatele velkých firem, aby aktualizovali své pandemické a krizové plány. Aby se připravili na zvýšený počet pozitivních případů na Slovensku, případně na zvýšený počet případů covid-19 u svých zaměstnanců,“ připomněl hlavní hygienik Ján Mikas.