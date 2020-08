„V EP hřadují v ultralevicové frakci mezi rudochy, co se maskují zelenou rubáškou.“ Štěpánek odtajnil podstatu Pirátů

Mediální analytik a člen Trikolóry Petr Štěpánek se věnuje aktivitám České pirátské strany a přichází s vysvětlením, co stojí za jejich podporou LGBT festivalu Prague Pride.

Na úvod svého postřehu autor uvedl, že pirátské strany začaly v Evropě původně vznikat proto, aby se mohlo na internetu svobodně krást čili beztrestně stahovat.

„Jinými slovy, zrodily se proto, aby bránily ‚svobodu´ přivlastňování si cizího duševního vlastnictví,“ poznamenal Štěpánek s dovětkem, že odtud také pochází jejich bezelstně upřímné zlodějsko loupežnické pojmenování.

„Ostatně má to neochvějnou logiku. Námořní piráti si také přivlastňovali a přivlastňují cizí věci. Stručně řečeno: prostě kradou,“ konstatoval analytik.

Upozornil ale na to, že málokde se ovšem pirátům podařilo vstoupit do nejvyšší politiky.

„V tomto smyslu je Česká republika spíše výjimkou. Bohužel!“ zdůraznil.

Ad absurdum

Podle Štěpánka je zajímavé, kam se piráti, co se týče chápání svobody, za několik let své existence posunuli.

„Pokud jde o ‚demokratizaci´ duševního vlastnictví, je vše, zdá se, při starém, což v jejich provenienci znamená jakousi ‚svobodu´ ad absurdum: co je tvoje, je i moje,“ uvedl autor komentáře.

Pokud se jedná o jinou svobodu, totiž svobodu slova, k té se už dávno podle analytika neznají.

Přitom zde Štěpánek žádný paradox nevidí. Naopak je přesvědčen, že to má svoji neochvějnou logiku.

„Nová levice o žádnou svobodu neusiluje, pouze fedruje svá pokrokářská témata. A jakékoli nástroje jsou jí k tomu dobré. Včetně cenzury sociálních sítí. Však také čeští piráti v Evropském parlamentu hřadují v ultralevicové frakci mezi rudochy, co se maskují zelenou rubáškou,“ poznamenal člen Trikolóry.

Na druhou stranu analytik uznal, že čeští piráti jsou mediálně a marketingově zdatní a že se rychle učí.

„Dredy ani dlouhé vlasy v tom nejsou na překážku,“ stojí v komentáři.

Drancování veřejných rozpočtů

Přesto, jak si Štěpánek myslí, je v české politice vše při starém.

„Nové kádry, plující pod černou vlajkou s lebkou a zkříženými hnáty, se na zdejším politickém rybníčku zorientovaly velmi rychle. A tak i naši piráti, stejně jako skoro všichni ostatní, sice mají plná ústa boje proti korupci a zneužívání veřejných financí, nikterak jim to ale nebrání, když se naskytne příležitost přihrát si z veřejných peněz malou domů. Spíše teda velkou. Teď to aktuálně předvedli v souvislosti s Prague Pride,“ adresuje Pirátům svou další kritiku Štěpánek.

Zde připomněl, že pražský magistrát, rozuměj piráti a spol., poslal milion korun z veřejných peněz na LGBT festival Prague Pride.

„Zároveň piráti spojili s Prague Pride zahájení své volební kampaně. Suma sumárum: Piráti si poslali milion korun z veřejných peněz na svoji vlastní kampaň,“ okomentoval postupy pirátské strany Štěpánek.

„Kdo by to byl řekl, když piráti přišli s volebním heslem ‚Pusťte nás na ně!´, že to nemysleli tak, že je máme pustit na politickou konkurenci, ale na drancování veřejných rozpočtů,“ upozornil analytik a označil piráty za vskutku šikovné bukanýry.