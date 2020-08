KSČM tlačí na Babiše. Chtějí vědět, co slíbil Pompeovi ohledně Dukovan a 5G sítí, a nesouhlasí s válkou proti RF a Číně

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo před pár dny navštívil ČR. Nyní se však k jeho vystoupení u nás vyjádřili komunisté, kteří si myslí, že se USA snaží Česko vtáhnout do obchodní války proti Rusku a Číně. Vedení KSČM, která toleruje vládu ANO a ČSSD, přitom zdůrazňuje, že v zájmu naší země ale rozhodně není vystupovat proti těmto velmocem.

Stanovisko Výkonného výboru Ústředního výboru KSČM k průběhu a výsledkům návštěvy ministra zahraničních věcí USA Mika Pompea v České republice, daná strana zveřejnila na svém účtu na Facebooku. Píše se v něm, že tato návštěva Pompea, která byla zároveň tou první v rámci jeho středoevropského turné, měla demonstrovat, že USA považují naši zemi za svého důležitého spojence v oblasti. Má to však jeden háček.

„Žel, také jako zemi, která bezvýhradně sdílí jejich vidění světa a ochotně se připojí k jakékoli akci hájící zájmy USA ve světě, včetně marných pokusů o záchranu jejich krachující světové dominance a imperialistického řádu světa,“ míní.

Strana také ve svém vyjádření uvádí, že není ani bezpečnostním ani ekonomickým zájmem České republiky zapojit se do ‚obchodní války‘ vyhlášené americkým ministrem proti ČLR a RF. Naopak si stojí za tím, že by vyhlášení takové konfrontace vůči těmto dvěma světovým velmocem, stálým členům Rady bezpečnosti OSN, mohlo vést ke citelnému zhoršení bezpečnostní situace a nestabilitě ve světě, a tím i ČR. Komunisté tak uvedli, co si o celé věci myslí.

„Bezprecedentní tlak M. Pompea, aby Česká republika ze všech klíčových infrastrukturálních projektů vyřadila čínské a ruské společnosti, považujeme za nehorázné vměšování se do vnitřních záležitostí a také za porušování českého i evropského práva. Argument, že za bezpečnost je potřeba si připlatit, zase zavání skrytým vydíráním,“ zněl jejich názor.

Výzva pro Babiše

„Dále trváme na zveřejnění výstupů v oblasti vojenské spolupráce se Spojenými státy, konkrétně u problematické zakázky na nákup vrtulníků. Předpokládáme, že otázka případné vojenské přítomnosti amerických vojsk, resp. základen na českém území, nebyla v důsledku rozhodného odporu KSČM a české veřejnosti ani agendou jednání,“ stojí v textu na sociální síti.

V neposlední řadě KSČM vyzvala českého premiéra Andreje Babiše, jako hlavního vyjednavače, aby české veřejnosti sdělil a vysvětlil konkrétní výsledky návštěvy amerického ministra. Zejména komunisty zajímá, jestli byly dojednány konkrétní komerční projekty, k jakému postupu zavázal Českou republiku v otázce dostavby JE Dukovany a mobilních sítí 5. generace.

V neposlední řadě přišla řeč na to, že KSČM rázně zdůrazňuje, že nebude podporovat ani historický projekt tzv. Trojmoří. Právě ten totiž americký ministr v průběhu návštěvy prosazoval.

„V4 je dostatečný formát pro spolupráci zemí střední a východní Evropy. Trojmoří považujeme za snahu USA o prosazování svých energetických, ale i vojenských zájmů v Evropě. Už v minulosti jej odmítl i prezident Masaryk,“ vysvětlují.

Závěrem pak strana zmínila, že se vystoupení amerického ministra zahraničí ničím nelišila od jeho předchozích vystoupení. Za skandální však KSČM považuje jednání předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila.

„(Vystrčil, pozn. red.) ve svém vystoupení označil návštěvu za ocenění role a práci Senátu ČR v politickém systému České republiky, který je údajně důležitější než vláda a Poslanecká sněmovna ČR. Ukazuje to na jeho nedostatek úcty k Ústavě České republiky, a také na nedostatek sebereflexe. Ústavní činitel M. Vystrčil, který vystrčil svou návštěvou Tchaj-wanu záda mezinárodnímu právu i zájmům České republiky, tím jen dále degradoval již tak nevalnou oblíbenost tohoto orgánu,“ stálo v závěru textu na jejich facebookovém profilu.