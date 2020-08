Boj s koronavirem v Česku pokračuje. V pátek přibylo 293 případů, počet aktuálně nemocných dosáhl rekordní výše

Páteční nárůst nově nakažených covidem-19 v Česku se snížil ve srovnání se čtvrtkem, včera totiž bylo zaregistrováno 293 případů oproti 329 předchozí den. Nicméně tento nárůst je druhým nejvyšším v tomto týdnu a celkový počet aktuálně infikovaných dosáhl rekordního množství, a sice 5 567 osob. To znamená, že v současné době v České republice bojuje s koronavirovou nemocí zhruba 30 procent z celkového počtu nakažených od začátku pandemie, 394 pacientů této nemoci podlehlo.

Největším ohniskem nákazy v Česku je nyní okres Frýdek-Místek, kde bylo zaznamenáno 38 případů na 100 tisíc obyvatel. Velké počty nově nakažených jsou také registrovány v Praze, na Klatovsku, v Příbrami a dalších městech.

Kritika první zaregistrované vakcíny

Na začátku tohoto týdne svět zaznamenal zprávu o registraci první ve světě vakcíny proti onemocnění covid-19, jež byla vyvinuta v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany RF. Tato ruská očkovací látka dostala název Sputnik V.

Hned po registraci zmíněné vakcíny se objevily kritické názory ze strany řady západních expertů. V souvislosti s tím britský časopis The Spectator varoval před politizací celé situace kolem ruské vakcíny.

Autor článku zdůraznil, že někteří členové lékařské komunity reagovali na vakcínu „s nevraživostí “. Zároveň však dodal, že v ekonomickém prostředí jsou názory na ni různorodější a někteří odborníci dokonce uvádějí, že v „neobvyklé situaci“ ohledně pandemie koronaviru si člověk nemůže dovolit tvrdé a „očividné“ soudy.

Dále zdůraznil, že v případě, že Sputnik V prokáže svou účinnost, může to zřejmě přispět k vylepšení nynější situace po celém světě, a to včetně sociálně-ekonomické, jelikož pokračující pandemie koronaviru výrazným způsobem zasahuje do všech sfér našeho života.

„Koneckonců, pokud víme, nikdo nebude nucen k tomu, aby byl očkován. A pokud bude vakcína fungovat, bude z toho mít prospěch celý svět,“ uvádí se v článku.