Nelegální migrace láme rekordy: Naše hranice jsou jako cedník, vláda realizuje globalistickou politiku, zuří Fiala

Český poslanec a Radim Fiala ve svém novém příspěvku na Facebooku podrobil kritice přístup vlády k řešení otázek spojených s nelegální migrací. Znepokojuje ho zejména to, že migranti využívají území České republiky jako tranzitní cestu do Německa, což se děje mimo vládní kontrolu. To podle Fialy nevyhnutelně vytváří bezpečnostní rizika.