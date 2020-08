Poslanec Kobza vysvětlil, proč Bělorusko nepotřebuje opakovaní voleb. „Tím bychom otevřeli Pandořinu skříňku…“

Český premiér Andrej Babiš včera po rozhovoru s polským premiérem Mateuszem Morawieckým prohlásil, že volby v Bělorusku by se měly opakovat.

„Nelze čekat. Bělorusové potřebují naši rychlou pomoc,“ sdělil český premiér. „Volby v Bělorusku se musí opakovat, musí být transparentní a za přítomnosti zahraničních pozorovatelů,“ doplnil. Babiš už dříve odsoudil násilí vůči demonstrantům v Bělorusku.

Zároveň se ministři zahraničí Evropské unie v pátek na mimořádné videokonferenci dohodli, že na běloruskou vládu uvalí další sankce. Podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka se má nyní začít s přípravou jmenného seznamu osob, jichž by se měly sankce týkat. Evropská komise podle něj také dostala pokyn, aby zvýšila podporu pro běloruskou občanskou společnost.

„Rada jednoznačně odsoudila násilí proti běloruské veřejnosti, shodla se na zahájení přípravy sankčních opatření,“ uvedl Petříček. Podle českého ministra jde o potrestání lidí, kteří jsou odpovědní za násilí, ale také těch představitelů Lukašenkova režimu, kteří se podíleli na falšování volebních výsledků.

Poslanec Jiří Kobza ve svém komentáři pro ČT konstatoval, že hnutí Tomia Okamury odsuzuje násilí jako nástroj politického boje v každé zemi. „O tom není žádná diskuse, proboha. To jsou věci, které se nesmějí dít. Každý stát musí respektovat, že lidi mají právo vyjádřit svůj názor,“ zdůraznil Kobza.

„My jsme protestovali proti násilí, ať už to bylo v (španělském) Katalánsku, ať už to bylo ve Francii, kde brutalita policie skutečně přesáhla všechny rozumné meze, a zrovna tak to odsuzujeme v Bělorusku,“ pokračoval poslanec.

Na otázku moderátora, zda už situace nezašla natolik daleko, že Evropa se o dění v Bělorusku zkrátka musí zajímat, Kobza prohlásil, že je především na Bělorusech, jak si budou spravovat svoje věci, „protože jinak je to přece jen zasahování do vnitřních záležitostí toho státu“.

„Dovolím si tady nesouhlasit s panem premiérem, protože říkat nějaké zemi, že má opakovat volby jen proto, že se mi nelíbí jejich výsledek, tak to si myslím, že už je za hranou,“ pravil Kobza. „Já se obávám, že to už bychom otevřeli Pandořinu skřínku, protože to už by mohl kdokoli zpochybnit volby v kterékoli zemi,“ dodal.

Týden protestů v Bělorusku

Kobza konstatoval, že by neměl nic proti případnému přepočítávání hlasů. Ale to, co navrhuje český premiér Babiš, tedy opakování voleb, to už je podle poslance až příliš.

Připomeňme, že 9. srpna v Bělorusku proběhly volby prezidenta. Podle informací Ústřední volební komise v nich zvítězil Alexandr Lukašenko, který řídí zemi už přes 26 let. Lukašenko získal 80,08 % hlasů. Druhé místo získala Světlana Tichanovská s 10,09 %. Opozice však výsledky voleb neuznala.

Kvůli prezidentským volbám začaly v zemi velké nepokoje. Demonstranti každý večer vychází do ulic na neschválené protestní akce. Nejsložitější situace je v hlavním městě, kde demonstranti stavějí barikády a odmítají se rozejít, při jejich rozhánění policisté používají vodní děla, slzný plyn, zábleskové granáty a gumové projektily. Jeden člověk zahynul a mnoho lidí bylo hospitalizováno.