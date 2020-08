Covid-19 v Česku: Počet infikovaných se přiblížil k 20 tisícům. Prymula varuje před další výzvou na podzim

Během soboty v České republice přibylo 197 nových případů nákazy covidem-19. Celkový počet onemocněných tak dosáhl výše 19 891, z nichž 5 733 se nyní ještě léčí, což je další rekordní číslo, co se týče počtu aktuálně nemocných. Od začátku pandemie v republice zemřelo 395 osob. Epidemiolog Roman Prymula nevylučuje zhoršení situace na podzim.

Včerejší den zaznamenal výrazné snížení počtu nově nakažených v Česku, během soboty totiž onemocnělo 197 lidí oproti 293 případům z pátku. Jedná se o druhý nejnižší denní nárůst v tomto týdnu, který však z větší části může být způsoben tím, že se o víkendu testuje poněkud méně než obvykle. Celkový počet lidí, kteří se nakazili v průběhu pandemie, nyní činí 19 891 osob. Stouplo i množství aktuálně nemocných, jejichž číslo znovu dosáhlo rekordní výše, a sice 7 733 pacientů. Zemřelo v důsledku názazy koronavirem covid-19 již 395 osob.

Možné zhoršení situace

Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula varoval před dalšími problémy, na něž můžeme narazit již na podzim.

„Podzim nepochybně přinese své specifické problémy, které se už teď snaží intenzivně řešit celý svět. Není problém, že bychom nezvládli trasovat nebo se postarat o vážné pacienty. Hlavní problém je, že na podzim, já to očekávám někdy v listopadu, dojde k souběhu chřipkové a covidové epidemie. Řada lidí si bude myslet, že mají příznaky covidu, a budou se dožadovat testování,“ předpokládá Prymula s tím, že za sezonu chřipkou onemocní zhruba 10 procent populace.

Myslí si, že pokud u těchto jedinců ještě budeme řešit karanténu, tak to podle něj přinese poměrně zásadní logistické problémy. Ale existují určité možnosti, jak tuto situaci řešit.

„Pokud se podaří zajistit testování multiplexy, které budou testovat nejen covid, ale i chřipku, tak by se to dalo vyřešit. Teď se objevuje světlo na konci tunelu a Američané už zaregistrovali lamptesty, které nepotřebují několikafázový průběh, jako se dělá u PCR testů, a nepotřebují nákladné technologie, protože se pouze okem kontroluje změna barvy,“ vysvětlil Prymula.

Další možnost v tom, jak zabránit zhoršení epidemiologické situace, je podle něj řešení, že by lidé s příznaky zůstávali doma. „To je podle mě technicky jednoduchá věc, dovedu si představit velmi přísnou společenskou kontrolu; jakmile by někdo zakašlal, tak by ho hnali domů,“ navrhuje Prymula, ale dodává, že tento přístup má svá rizika.

„Problém bude, že všichni, kteří s nakaženými budou v kontaktu, půjdou do karantény, takže to ohrozí chod celého státu. Může nastat situace, že bude najednou v karanténě deset procent populace,“ varuje Prymula.