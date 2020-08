Není to Rusko, kdo ve skutečnosti ničí Česko a chová se jako diktátor. Poslankyně Maříková prozradila, co Pompeo zamlčel

Již dříve jsme psali, že americký ministr zahraničí Mike Pompeo během svého vystoupení v Senátu Parlamentu České republiky zkritizoval Rusko a Čínu. Uvedl, že se Moskva za pomoci dezinformací snaží podkopávat suverenitu evropských zemí.

„Autoritářské režimy nezmizely, jak jsme si mysleli, před 30 lety, po pádu komunismu. Doufám, že to naši čeští přátelé chápou. Vidíme, že se Rusko snaží podkopávat vaši bezpečnost, šířit dezinformace a vést kybernetické útoky, zatímco se Čína snaží všude ovládnout podnikání. Dnes již nejde o tanky a zbraně,“ zdůraznil.

Kromě toho Moskva podle Pompea nadále usiluje o podkopávání demokracie a bezpečnosti České republiky, a to prostřednictvím dezinformačních kampaní a kybernetických útoků.

Premiéra Andreje Babiše pak Pompeo varoval před ruským vlivem při dostavbě kapacit jaderné elektrárny Dukovany.

„Kdyby při dostavbě měli větší vliv Rusové, podkopalo by to nezávislost České republiky,“ citovala česká média slova Pompea, který později dodal: „Mluvili jsme o tom, že Rusové se snaží korumpovat naši spolupráci a bojují proti Alianci.“

„Oba jsme se shodli na tom, že se Rusko snaží zničit naši demokracie a rozbít naši západní alianci,“ prohlásil za přitakávání Babiše po rozhovoru s premiérem Pompeo. „Moskva neuspěje, jsem si jistý, že svoboda vyhraje,“ dodal americký ministr zahraničí.

Maříková: Rusku a Putinovi můžeme poděkovat, že stále není válka

„Největší agresor všech dob USA chce o někom říkat, že nás chce zničit? Dobrý vtip. Zatím ten, kdo nás ničí, je EU, která soustavně likviduje suverenitu členských států a chová se jako diktátor: bude to jak to nařídíme nebo přijdou sankce. Rusku a Putinovi můžeme poděkovat, že stále není válka,“ napsala Maříková.

Pompeo v České republice

K Pompeově návštěvě Česka a hlavnímu poselství jeho projevů se nyní na Facebooku vyjádřila i poslankyně za SPD Karla Maříková. Ta USA ve svém příspěvku označila za „největšího agresora všech dob“.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo před několika dny navštívil ČR a setkal se s prezidentem Milošem Zemanem či premiérem Andrejem Babišem a vystoupil s projevem v Senátu. Během své cesty Pompeo navštívil Plzeň, kde položil věnce u pomníku americkým vojákům, kteří osvobodili město od nacistů. Spolu s českým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem následně navštívili muzeum věnované generálu Pattonovi a plzeňský pivovar.

Česká republika je první zastávkou na cestě amerického ministra zahraničí po střední Evropě. Ve čtvrtek ráno americký ministr pokračoval do Slovinska, poté do Rakouska a Polska. Jedná se o první návštěvu ministra zahraničí Spojených států amerických v Česku od roku 2012. Tehdy do Prahy přijela Hillary Clintonová.