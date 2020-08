Chvilkaři se zapojují do boje proti Lukašenkovi. Na dnešních demonstracích vystoupí i řada českých politiků

Protestní akce probíhající nyní v Bělorusku našly odezvu mimo jiné u občanských aktivistů a politických činitelů v České republice. Včera se totiž konal protestní pochod v Praze, kterého se zúčastnilo kolem čtyř set lidí, a to včetně některých politiků a předsedy spolku Milion chvilek Mikuláše Mináře. Touto akcí protestující však končit nehodlají a už dnes večer chystají další demonstrace, které mají proběhnout v Praze a v Brně.

Představitelé spolku Milion chvilek na své oficiální stránce na Facebooku avizovali svou účast v dnešní akci na Staroměstském náměstí. Uvedli, že hlavním účelem účasti v těchto demonstracích je vyjádření své podpory běloruským občanům, kteří protestují na svém území a čelí nátlaku ze strany tamější vlády a policejních sil.

„Podpořme běloruský zápas o demokracii. #FreeBelarus,” uvádí se v příspěvku.

Mnozí sledující facebookové stránky Chvilkařů vyslovili svou podporu vůči této iniciativě a dali najevo, že se chtějí těchto akcí zúčastnit. Objevily se však i kritické názory na nové angažování spolku. Například uživatel Vladimír Weinlich jim vytkl to, že již nesledují své původní cíle a snaží se získat politické body na dalších tématech.

„Vážení, kde se ztratilo téma Babiš? Už ho podporujete? To, co vyvádí, vás přestalo zajímat?“ ptá se uživatel.

Další komentující poukázali na nepřijatelnost vměšování se do záležitostí suverénního státu. Podle nich, nehledě na objektivní porušování práv protestujících, by to měl řešit především běloruský národ, aniž by se do toho pletli cizí státy či občané.

„To jste opravdu takoví ubožáci, kteří už nevědí co by a jak by? Proč se serete do svrchovaného státu. Ať si udělají pořádky ve vlastní zemi sami,” ostře reagoval uživatel Standa Jaluvka.

Bývalý prezidentský kandidát Pavel Fischer, jehož účast v dnešní akci se také očekává, prohlásil, že by evropské státy měly jednat aktivněji s tím, aby přiměly Lukašenka k rezignaci.

„Co můžeme dělat? Vyjádření solidarity s protestujícími je důležité, avšak nestačí. Je nutno okamžitě zavést cílené sankce na velitele jednotek, na ekonomické aktéry blízké režimu a na prezidenta Lukašenka a jeho nejbližší okolí,” navrhuje český politik.

Obdobné stanovisko zaujal i český europoslanec Luděk Niedermayer, který považuje za nutné, aby se Evropská unie jednoznačně postavila proti současnému režimu v Bělorusku. Ve svém příspěvku na Facebooku český politik přímo tvrdí, že je ve hře i geopolitická dimenze, a sice otázka možného přerušení těsného spojenectví mezi Minskem a Moskvou. Podle něj má být Evropská unie připravena finančně podpořit Bělorusko v průběhu ekonomických a politických reforem v zemi.

„Pokud by došlo k pádu Lukašenkova režimu a vymanění se z ruského vlivu (nebo se Rusko naopak pokusí o jeho posílení), čekají tamní zemi kromě (snad) cesty k demokratické svobodné společnosti i nelehké změny v oblasti ekonomiky. Pokud se tak stane, musí v tom Unie hrát hlavní roli a já doufám, že se ve jménu pomoci této těžce zkoušené zemi budeme i my ochotni vzdát nějakých unijních miliard,” prohlásil Niedermayer.

Zapojení Západu do politického dění v Bělorusku

Představitel štábu bývalého prezidentského kandidáta Valerije Cepkala oznámil, že opoziční politik chce projednat řadu otázek c vlivnými americkými politiky.

Předtím štáb informoval, že se Cepkalova rodina již nachází na Ukrajině, kam se přestěhovala z Ruska. Politik spolu se dvěma syny opustil Bělorusko ještě před prezidentskými volbami, které se konaly 9. srpna, protože se obával trestního stíhání. Později se k nim připojila také Cepkalova manželka Veronika.

„Nestane se to (pozn. - přestěhování do Polska) přímo teď, ale během nejbližších několika dní. Ano, mají takový plán, přestěhovat se do Varšavy. Bude to dočasný pobyt. Valerij plánuje ve Varšavě schůzky s velmi vlivnými politiky z Washingtonu,“ prohlásil mluvčí štábu.