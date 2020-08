„Pokud spolu žijí dva muži, je to něco jiného než ‚manželství‘.“ Ombudsman Křeček natvrdo o stejnopohlavních sňatcích

Ombudsman Stanislav Křeček v rozhovoru pro portál ParlamentníListy.cz promluvil o hojně diskutovaném tématu „manželství pro všechny“, tedy o úpravě, díky které by klasické sňatky mohly uzavírat i osoby stejného pohlaví. Křeček zdůraznil, že není proti sňatkům jako takovým, ale myslí si, že by pro takové svazky měl být vymyšlen samostatný název.

Podle ombudsmana by zahrnutí párů stejného pohlaví do pojmu „manželství“ mohlo z právního hlediska vést ke zbytečnému naplňování jiným obsahem, který to bude činit nesrozumitelným.

„O jaké potřebě zrovnoprávnění to mluvíme? Odkdy se různá pojmenování různých lidských vztahů a různých činností považují za nerovnoprávná? V atletice kdo běhá, je běžec, kdo skáče, je skokan, a kdo vrhá koulí, je koulař. Jakápak druhá kategorie a nerovnoprávnost?“ reaguje Křeček.

V současné situaci Křeček nevidí žádnou nerovnost a nepovažuje lidi s homosexuální orientací za občany druhé kategorie. Podle něj je to otázka pojmu.

Veřejný ochránce práv prohlásil, že „právní pojem „manželství“ již mnoho let znamená vztah muže a ženy“, a tak je v jiných případech třeba vymyslet nový název pro jiné partnerství. Následně vysvětlil proč.

„Pokud spolu žijí dva muži nebo dvě ženy, je to něco jiného, jde o jiný vztah a bylo by, jak si myslím, dobré, aby tento vztah měl jiné pojmenování. Aby bylo zřejmé, o co ve skutečnosti jde. A že vztahy muže a ženy jsou jiné než vztahy dvou mužů nebo dvou žen, to snad nebude popíráno. Nebo ano?“ uvedl.

„Je v zájmu občanů, aby právní řád byl přehledný a aby každému bylo zřejmé, co který institut ve skutečnosti znamená,“ podotkl v rozhovoru.

Žádné kategorizování občanů s tím podle něj nemá nic společného.

Na otázku, jak homosexuální sezdaný pár může zničit heterosexuální manželství, odpověděl, že o zničení rodiny lze hovořit pouze ve smyslu, totiž tak, že nikdo nebude vědět, co to ta „rodina“ vlastně znamená.

„Vím, že práva všech občanů mají stejnou váhu, ale stojí ta další společnost rozvracející ‚kulturní válka‘ vůbec za to?“ ptá se Křeček.

Připomeňme, že v průběhu minulého festivalu Prague Pride v Praze LGBT-aktivisté sbírali podpisy za uzákonění manželství pro všechny. Pod papírovou petici se již podepsalo přes 70 tisíc lidí. Manželství by mělo poskytnout lidem větší práva než současná právní norma registrovaného partnerství, včetně vdovského důchodu nebo alimentů na dítě.