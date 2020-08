„EU musí povzbudit Bělorusy k revoluci.“ Babiš prozradil, proč se vměšuje do vnitřních záležitostí Běloruska

Český premiér Andrej Babiš vyzývá k radikálním krokům. Na svém twitterovém účtu prohlásil, že Brusel musí jednat aktivněji, co se týče prosazování změn v Bělorusku, podle něj musíme společně zabránit potlačení protestního hnutí. Babiš přitom zdůraznil, že důležitou roli by v tom měli hrát členové Visegrádské skupiny, stejně jako Pobaltské státy.

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš podle všeho již má jasno, jak by se měla vyvíjet situace v Bělorusku. Ve svém dnešním tweetu šéf ANO netají své ambice ohledně prosazování radikálních změn v tomto státě, kde již více než týden probíhají hromadné demostrace proti oficiálním výsledkům prezidentských voleb. Český premiér je přesvědčen, že evropské státy, stejně jako Evropská unie, celkově nesmí přehlížet či tolerovat zákroky silových složek proti protestujícím, naopak by měly aktivně usilovat o změnu tamějšího režimu. Podle Babiše existuje nebezpečí, že se v Bělorusku budou opakovat československé události z roku 1968, a proto nabízí Bělorusům revoluční scénář.

„V Bělorusku se nesmí stát to, co u nás v roce 1968. Evropská unie musí být akční. Musí Bělorusy povzbudit, aby se nebáli realizovat sametovou revoluci model listopad 1989. Proto se v tom angažuju a proto v tom také V4 s pobaltskými zeměmi musí hrát svoji roli, prohlásil Babiš.

V Bělorusku se nesmí stát to, co u nás v roce 1968. Evropská unie musí být akční. Musí Bělorusy povzbudit, aby se nebáli realizovat sametovou revoluci model listopad 1989. Proto se v tom angažuju a proto v tom také V4 s pobaltskými zeměmi musí hrát svoji roli. Víc v hlášení. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 16, 2020

Pod tímto tweetem řada uživatelů poukázala na to, že prohlášení Babiše v podstatě znamená jeho odhodlání vměšovat se do vnitřních záležitostí cizího státu.

„Proč je nenecháte na pokoji? Ať si své domácí problémy vyřeší sami!!! Zase se bude vyvážet demokracie a dopadne to jako všude tam, kde to už bylo realizováno,” píše uživatelka s přezdívkou Cat Woman.

Stejně si to myslí i uživatel Emanuel Mastukulka

„To je jasné zasahování do vnitřních záležitostí cizí země a výzva k převratu z úst předsedy vlády jiné země,” poskytl svůj pohled dotyčný uživatel.

Další uživatelka se dokonce zmínila, že tímto jednáním český premiér riskuje, že přijde o část svých oddaných voličů, kterým se nezamlouvá podobná rétorika.

„Teda v tomhle Vaše PR totálně selhalo.. libtardi na Vás budou dál plivat špínu i přes tento postoj a skupina konzervativců, která Vás volí, protože nemají alternativu a jsou pořád naštvaní na ODS, si tu alternativu začne honem rychle hledat,” varovala uživatelka s přezdívkou klarkasmidra All lives matter.

Teda v tomhle Vaše PR totálně selhalo.. libtardi na Vás budou dal plivat špínu i přes tento postoj a skupina konzervatistu, která Vás volí, protože nemají alternativu a jsou pořad naštvaní na ODS, si tu alternativu začne honem rychle hledat.. jeste ze nebyly volby v květnu.... — klarkasmidra All lives matter! 💪 (@klarkasmidra1) August 16, 2020

Připomeňme, že dříve Andrej Babiš sdělil, že považuje za nutné uspořádání dalších prezidentských voleb v Bělorusku, které by se měly konat za účasti mezinárodních pozorovatelů. Pokud se to nestane, Evropská unie by podle něj měla uvalit na Bělorusko sankce.

Odsouzení běloruského režimu v ČR a EU

Tento týden Senát vydal usnesení, které se týká situace v Bělorusku po prezidentských volbách. V usnesení se píše, že „Senát odsuzuje násilné a zjevně nepřiměřené policejní zásahy vůči běloruským občanům protestujícím proti nedemokratickému a neférovému průběhu prezidentských voleb v jejich zemi“. Svobodu slova a shromažďování považuje za základní lidské právo a jeho násilné potlačování nesmí mít podle Senátu v evropském prostoru místo.

„Senát apeluje na vládu České republiky, aby násilí vedené nedemokratickým režimem prezidenta Lukašenka rázně odsoudila a učinila všechny možné kroky na podporu občanských svobod v Bělorusku,“ zní usnesení českého Senátu.

Zároveň se ministři zahraničí Evropské unie v pátek na mimořádné videokonferenci dohodli, že na běloruskou vládu uvalí další sankce. Podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka se má nyní začít s přípravou jmenného seznamu osob, jichž by se měly sankce týkat. Evropská komise podle něj také dostala pokyn, aby zvýšila podporu pro běloruskou občanskou společnost.