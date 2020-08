„Kdy vyrazíte, pane generále?“ Petr Pavel vyzval k maximální podpoře běloruské opozice, ale schytal výprask

Na to, co se v posledních dnech odehrává v Bělorusku, reaguje celý svět. Výjimkou není ani Česko a čeští politici. Po premiérovi a dalších předních politicích se k věci vyjádřil také generál Petr Pavel, který na sociální síti vyjádřil běloruské opozici maximální podporu.

Vypadá to, že dění v Bělorusku nenechává chladným ani bývalého předsedu vojenského výboru NATO. Ten se k věci vyslovil pomocí svého Twitteru.

„Samotný fakt, že Lukašenko s Putinem vážně uvažují o vojenském řešení nenásilných protestů proti neregulérnosti běloruských prezidentských voleb a nepřiměřeným represím, jasně ukazuje na podstatu jejich režimů. Je správné poskytnout běloruské opozici maximální podporu,“ napsal Pavel na Twitteru.

​Kdo by však čekal, že se generál dočká jen podpory od svých sledujících, tak by se mýlil. Na jeho hlavu se totiž snesla i pořádná vlna kritiky.

„Tak kdy vyrazíte, pane generále? Ať nezůstane jen u velkohubých keců na Twitteru,“ reagoval na jeho slova uživatel Vojtěch Srnka.

​„Soudruh Pavel se ozval...“ měli narážky ostatní a přidávali se další: „Fake news od Petra a Pavla.“

Do Pavla se pustil i poslanec a předseda hnutí Jednotní – alternativa pro patrioty Lubomír Volný, který mu vzkázal: „Vy byste v roce 1989 střílel do lidí. Stačilo by vám jediné. Rozkaz!“

Reakce Babiše

Další poukazovali na to, že jsou jeho informace lživé a požadovali po něm relevantní zdroje. Jiní však generála za jeho slova chválili a vzkazovali mu, že mu děkují „za vyjádření od budoucího prezidenta“.

Český premiér Andrej Babiš dnes vyzval k radikálním krokům. Na svém twitterovém účtu totiž prohlásil, že Brusel musí jednat aktivněji, co se týče prosazování změn v Bělorusku, podle něj musíme společně zabránit potlačení protestního hnutí. Babiš přitom zdůraznil, že důležitou roli by v tom měli hrát členové Visegrádské skupiny, stejně jako Pobaltské státy.

Babiš je přesvědčen, že evropské státy, stejně jako Evropská unie, celkově nesmí přehlížet či tolerovat zákroky silových složek proti protestujícím, naopak by měly aktivně usilovat o změnu tamějšího režimu. Podle Babiše existuje nebezpečí, že se v Bělorusku budou opakovat československé události z roku 1968, a proto nabízí Bělorusům revoluční scénář.

„V Bělorusku se nesmí stát to, co u nás v roce 1968. Evropská unie musí být akční. Musí Bělorusy povzbudit, aby se nebáli realizovat sametovou revoluci model listopad 1989. Proto se v tom angažuju a proto v tom také V4 s pobaltskými zeměmi musí hrát svoji roli, prohlásil Babiš.

Situace v Bělorusku

Připomeňme, že v neděli 9. srpna v Bělorusku proběhly prezidentské volby. Podle informací Ústřední volební komise v nich zvítězil Alexandr Lukašenko, který řídí zemi už přes 26 let. Lukašenko získal 80,08 % hlasů. Druhé místo obsadila Světlana Tichanovská s 10,09 %.

Nikdo z oponentů Lukašenka však výsledky voleb neuznal. V zemi vypukly hromadné masové akce. Demonstranti každý večer vychází do ulic na protestní akce. Nejsložitější situace panovala v hlavním městě, kde demonstranti stavěli barikády a odmítali se rozejít. Při jejich rozhánění policisté používali vodní děla, slzný plyn, zábleskové granáty a gumové projektily. Jeden člověk zahynul a mnoho lidí bylo hospitalizováno. Je třeba ale poznamenat, že se protesty po několika dnech konfrontací s bezpečnostními silami staly mírumilovnějšími.