Maříková odpálila bombu o protestech v Bělorusku: „Už víme, odkud vítr vane…“

Dalším člověkem, který se zajímá o aktuální dění v Bělorusku a vyjádřil se k němu, je poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Karla Maříková. Ta totiž na svém Facebooku uvedla, že už ví, „odkud vítr vane“. Na co tato politička přišla? A co to znamená?