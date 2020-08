V ČR pracují na speciálním testu, který umí rozlišit koronavis a chřipku. Uherskohradišťsko hlásí dvě nová ohniska

V polovině září by se mohl na trhu objevit speciální test, díky němuž by bylo možné určit, zda má člověk chřipku nebo koronavirus. Na jeho vývoji nyní pracuje pražská Univerzita Karlova ve spolupráci se soukromým sektorem, jak uvedl rektor UK Tomáš Zima. Pokud jde o situaci s koronavirem u nás, na Uherskohradišťsku byly nahlášena dvě nová ohniska.

Tomáš Zima spolu s předsedkyní Akademie věd Evou Zažímalovu v pondělí českému premiérovi Andreji Babišovi sdělil, že akademická obec je připravena poskytnout na podzim své kapacity pro testování stejně, jako to udělala na jaře. Jednalo by se přitom o tisíce testů denně.

Pokud jde o, který by uměl odhalit jak chřipku, tak koronavirus, Zima uvedl: „Nové testy jsou na otevřeném principu a budeme o tom informovat počátkem září.“

Podzim totiž straší nejen lékaře, ale i hygieniky. Ti již nyní varují před případným podzimním a zimním souběhem chřipky a koronaviru nového typu. Problémem je zejména to, že obě nemoci mají podobné příznaky. Bez speciálního testu by tak nebylo možné určit, kdo má „jen“ chřipku a kdo trpí koronavirem. V souvislosti s tím by se tak mohlo stát, že v karanténě skončí velké množství lidí.

Vakcína proti chřipce i koronaviru

Připomeňme, že další možností je také vakcína. Nicméně, vakcína proti covidu je teprve ve vývoji. Očkování proti chřipce je ale každoročně k dispozici a i letos má naše země přislíbeno velké množství vakcín. Konkrétně se bude jednat asi o 70 000 dávek víc než loni, kdy jich bylo k dispozici 800 000.

Vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula se v této souvislosti nechal slyšet, že by se proti chřipce mělo nechat očkovat asi 75 % lidí z rizikových skupin. Tím měl na mysli zejména seniory nebo chronicky nemocné.

Nové ohnisko koronaviru u nás

Reálné číslo očkovaných je však bohužel někde jinde. I když mají tito lidé vakcínu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, očkovat se nechá jen asi 30 % seniorů. Více očkovat proti chřipce plánuje také značná část zemí postižených novým typem koronaviru.

Za zmínku stojí také to, že na Uherskohradišťsku byly odhaleny dvě nová ohniska nákazy koronavirem. Jedním z nich je svatba, na níž epidemiologové odhalili koronavirus u 11 osob. V pondělí to uvedla Vendula Ševčíková z krajské hygienické stanice.

„Neprodleně byla nařízena protiepidemická opatření a probíhá trasování osob v rizikovém kontaktu. Epidemiologickou situaci nadále monitorujeme,“ řekla k věci Ševčíková.

Mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant navíc dodal, že se v uherskohradišťské nemocnici nakazilo celkem 13 lidí. Tři lidé jsou pacienti a zbylých deset nakažených tvoří členové personálu. Nákaza se přitom měla objevit na rehabilitačním oddělení. Pacienti mají mírné nebo žádné příznaky.

Tři pacienti, u nichž se nákaza potvrdila, spolu leželi na pokoji. Kvůli symptomům jim byly udělány testy, které koronavirus potvrdily. Dotyční tak byli přesunuti na infekční oddělení. Následně nemocnice vyhledávala možné kontakty a testovala. První výsledky byly známy již v neděli. I tak ale zdravotnické zařízení hodlá testovat minimálně stovku zaměstnanců. Polovina z nich je již otestovaná.

„Výsledky budeme mít průběžně, nějaké zítra, další pak v následujících dnech,“ řekl Havrlant.

„V současné době je evidováno 27 potvrzených případů onemocnění covid-19 na Kroměřížsku, 73 na Uherskohradišťsku, 19 na Vsetínsku a 46 na Zlínsku. Aktuálně je tedy ve Zlínském kraji celkem 165 nemocných,“ sdělila ještě Ševčíková.

Mluvčí krajských nemocnic ještě doplnil, že v nemocnici není uzavřeno žádné oddělení. Pokud jde o rehabilitační oddělení, tam jsou i nadále umístěni stávající pacienti, ale nepřijímají se noví. Rovněž se neprovádí ani plánované operace velkých kloubů, jelikož by pacienti následně neměli být kam přeloženi. Akutní péče však omezena není.

Vypadá to tedy, že ve Zlínském kraji je dle hygieniků od začátku pandemie evidování již 635 případů nákazy covidem-19. Spadají sem také čtyři úmrtí, ale naopak 466 lidí bylo vyléčeno.

Koronavirus v ČR

Nejnovější údaje resortu zdravotnictví uvádí, že se u nás od začátku epidemie novým koronavirem nakazilo již více než 20 000 lidí. Jen za neděli přibylo 121 potvrzených případů nákazy. Připomeňme také, že na koronavirus u nás dosud zemřelo 397 lidí a z nemoci se vyléčilo již 13 799 osob. Dobrou zprávou ale je, že většina nakažených má mírný průběh nemoci. V nemocnici je aktuálně hospitalizováno 104 lidí, přičemž stav 26 z nich je vážný.