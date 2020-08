Foto Xavera ze setkání vlastenců v Příčovech pobouřilo kavárnu a komunisty. Čtěte, co radní ČT odpověděl kritikům

Své dojmy z návštěvy vlasteneckého setkání v Příčovech Xaver Veselý sdělil ve videu natočeném na zpáteční cestě v autě.

Xaver: Čekal jsem, že konečně zažiju nějaké spiklenectví

„Zajímavý to je, vyslechl jsem asi hodinu a půl debaty. Zaprvé, všichni ti lidé v publiku, kteří si přišli pro fotku nebo jenom pozdravit, tak mi přišli zcela normální a chovali se ke mně velmi mile. To je základ,“ zhodnotil chování účastníků.

Zaprvé argumentoval, proč se rozhodl této události zúčastnit jako pozorovatel. Uvedl, že setkání, které někteří popisují jako „chvilkové setkání s peklem“, chtěl vidět na vlastní oči, zvlášť, když slyšel legendy o tom, jak je na setkání možné potkat nacisty, fašisty, komunisty, rasisty i jiné -isty.

Doplnil, že slyšel projevy Petra Žantovského a Benjamina Kurase a s něčím souhlasí a s něčím ne. Radní upozornil na klidný a vyrovnaný průběh diskusí.

„Nikdo tam nikoho nepopravoval, nikdo po nikom nepořvával a co jsem slyšel já, ani nikdo nikoho z ničeho neobviňoval,“ komentoval Xaver povahu diskuze na zámku.

Připustil, že ho zarazilo, že se ho jedna žena zeptala: „A vy se nebojíte sem jet? Říkala, vy jste blázen, vy se tady s každým vyfotíte, s každým, kdo chce. Mě to přijde, že už jsme tím takoví posedlí.“ Xaver zadoufal, že žije v zemi, kde ho za to, že se na setkání lidí s jinými názory jel podívat, neodsoudí.

Prohlásil, že vzhledem k tomu, že většinu lidí na akci už zná a ví, co asi řeknou, tak se nejedná o akci, na kterou by jezdil pravidelně.

„Ale čekal jsem, že konečně zažiju nějaké spiklenectví. Že konečně vstoupíme do toho undergroundu. A pořád nic,“ přiznal se moderátor. Dodal, že se jedná o lepší prostor na výměnu názorů, než jsou demonstrace, protože na ty se lidi podle něho chodí hlavně „vyřvat“. A účastníci dle jeho pozorování k sobě byli uctiví.

Kontroverzní fotografie

Přestože si Xaver udělal s účastníky setkání spoustu fotografií, jedna fotka přitáhla obzvláště silnou pozornost a vyvolala bouřlivou reakci na sociálních sítích. Jde o fotografii, na které je Xaver Veselý spolu s předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomášem Vandasem, který byl odsouzen k podmíněnému trestu za své výroky o Romech a Vietnamcích z roku 2009.

Za tuto fotografii se do Xavera pustil komentátor Petr Bittner z Deníku Referendum.

„Členové Rady ČT ze zákona nesmí působit ve prospěch politického hnutí vůbec, natož hnutí, ve prospěch kterého by neměl ze zákona působit nikdo.“

Kromě Bittnera Xavera kritizoval také Tomáš Klvaňa, přednášející na New York University v Praze, který se ptal na Facebooku: „Jak může Xaver politicky přežít tohle? Co bude následovat? Výšlap do Orlího hnízda na Berghof?“

Forum24 zveřejnil komentář Johany Hovorkové s názvem Když se člen Rady ČT Veselý fotí s rasistou, v ANO i na Hradě je ticho.

„Jenže Tomáš Vandas je nebezpečný rasista, a pokud Veselému i tohle projde, je jasné, že těm poslancům, kteří ho členem Rady ČT zvolili, vůbec nejde o kvalitu či pověst veřejnoprávního média, nýbrž jen o to, obsadit tuto instituci oddanými přikyvovači. Tak snad se alespoň za Veselého pomodlí jeho spoluradní, údajně konzervativní katolička Hana Lipovská. Jestli rasismus pana Vandase podle ní odpovídá její víře, to ovšem těžko odhadovat,“ napsala Hovorková.

Nejaktivnější diskuse se však odehrála na stránce poslance KSČM Jiří Dolejšího.

„Členům Rady ČT zákon ukládá, že nesmí působit ve prospěch nějakého politického hnutí. Tak co hledá Xaver Veselý na dnešním srazu nácků ve středočeském Příčově a ještě se fotí s Vandasem, šéfem extremistické Dělnické strany?“ uvedl.

Právě pod Dolejšovým příspěvkem svůj komentář přidal poslanec SPD Jaroslav Foldyna, který řekl, že na setkání byl a žádné „nácky“ neviděl. Dolejš ovšem mínil, že Foldyna je představitel „xenofobního extrému SPD“ a „jakákoliv rozumná komunikace je předem vyloučena“.

Na Dolejšího se obrátil i sám Luboš Xaver Veselý a žádá omluvu.

„Pane Dolejši, prosím, ve prospěch jakého politického hnutí působím? Zkuste být konkrétní, prosím. Co hledám na srazu nácků? Co to je? Co si to vůbec dovolujete?“ ptal se poslance.

Xaver Veselý měl tu drzost zadat po mne omluvu, ze jsem kritizoval, že svou účastí podporil sraz nacku a ještě se tam vyfotil s Vandasem. To jeho jemnocit jako clena medialni rady zřejmě neurazi. Tudle, ať zpytuje sve "vyvazene" svědomí on. pic.twitter.com/P1f75uSOid — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) August 16, 2020

Argument radního ČT

Dále radní na svém profilu na Facebooku zveřejnil příspěvek, ve kterém se k celé situaci vyjádřil.

„Na akci samotné jsem se pouze díval a ani jsem nečekal, že si cca 30, možná 40 lidí přijde požádat o společnou fotografii. Také pan Vandas se mi představil a slušně požádal o fotku. Věděl jsem dobře, kdo to je. Přišlo mi neslušné fotku odmítnout. Zachoval bych se stejně i v budoucnu. S panem Vandasem jsem nikdy nemluvil, nikdy nebyl hostem žádného mého pořadu, to myslím, mnohé vysvětluje. A argument radní ČT? Je velmi pravděpodobné, že i pan Vandas platí koncesionářské poplatky... a říkám to často – snažím se mluvit s každým...“ uzavřel Xaver Veselý na Facebooku.