Kardinál Duka ve vyjádřeních o Bělorusku papouškuje ruskou propagandu? Adamová z TOP 09 v tom má jasno

Ve svém příspěvku na Twitteru se Adamová k nikomu konkrétně nevyjadřuje. Tvrdí, že každý, kdo považuje situaci v Bělorusku za nepřehlednou, je ovlivněn ruskou propagandou. Protože podle ní je situace zcela jednoznačná.

„Kdo tvrdí, že situace v Bělorusku není přehledná, papouškuje narativ ruské propagandy. Přehlednější už situace být nemůže. Na jedné straně touha po demokracii, na druhé straně diktatura opřená o tanky. My v tom nesmíme Bělorusy nechat, zradili bychom i ideály naší svobody!“ napsala Adamová na Twitteru.

Některým uživatelům tato slova připomněla nedávné prohlášení kardinála Dominika Duky, který na Facebooku napsal, že „situace v Bělorusku je nyní nepřehledná, médii proudí často protichůdné informace“.

Jiní komentátoři upozornili, že černobílá vize světa také vzbuzuje pochybnosti o neangažovanosti.

„Je naprosto přehledná. Západ je na straně svobody a demokracie, a snaží se jí docílit pravdou a láskou. Bělorusko a vůbec jakékoli Rusko je zlo, které nás chce zatáhnout do područí Číny, říkal to Pompeo. Hotové, vyřešené. Já věděl, že vám to nakonec docvakne, tříprocentní Markéto,“ uvedl jeden uživatel.

„Přesně! Kdo má sebemenší pochybnost nebo nedej bože má jiný názor, je zrádce, kolaborant, ruský agent, kacíř a měl by být pro výstrahu upálen na hranici!!! Bože, to je komedie tohle,“ reagoval další.

„1. Do Evropy přijíždí Pompeo 2. U hranice Běloruska začíná cvičení NATO 3. Proběhnou volby, ale nevyhrál ten správný kandidát 4. Vypuknou nepokoje v Bělorusku 5. Pompeo je v ČR a Babiš vystupuje proti Lukovi 6. Bezmocná demožumpa spouští řev, JE TO CELÉ NÁHODA?“ ptá se uživatel v komentářích.

Situace v Bělorusku

„Markéto, kde byly tvoje uplakaný tweety, když nechal Macron střílet do davů žlutých vest? Když Španělé brutálně likvidovali Katalánce při referendu? A proč teď řešíš Bělorusko místo toho, aby ses zaměřila na vnitřní napětí v NATU, kdy Turecko napadá a okrádá Řecko?“ dodal ještě jeden komentující.

Připomeňme, že 9. srpna v Bělorusku proběhly prezidentské volby. Podle informací Ústřední volební komise v nich zvítězil Alexandr Lukašenko, který řídí zemi už přes 26 let. Lukašenko získal 80,08 % hlasů. Druhé místo obsadila Světlana Tichanovská s 10,09 %.

Nikdo z oponentů Lukašenka však výsledky voleb neuznal. V zemi vypukly hromadné masové akce. Demonstranti každý večer vychází do ulic na protestní akce. Nejsložitější situace panovala v hlavním městě, kde demonstranti stavěli barikády a odmítali se rozejít. Při jejich rozhánění policisté používali vodní děla, slzný plyn, zábleskové granáty a gumové projektily. Je třeba poznamenat, že se protesty po několika dnech konfrontací s bezpečnostními silami staly mírumilovnějšími.