Šándor o dění v Bělorusku: Doufám, že se mezinárodní společenství poučilo z toho, jak podporovalo ukrajinský Majdan

Bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby Andor Šándor si nedělá žádné iluze ohledně rázu Lukašenkova režimu, který označuje za autoritářský, nepochybuje o tom, že prezidentské volby v Bělorusku se těžko dají považovat za demokratické či svobodné. Přitom připouští, že by Lukašenko ty volby dokázal vyhrát, aniž by se uchýlil k falšování výsledků. Rozdíl je pouze v tom, že bez manipulačních nástrojů a falšování by vítězství Lukašenka nebylo natolik přesvědčivé.

„Doufám, že se mezinárodní společenství poučilo z toho, jak podporovalo ukrajinský Majdan a v situaci, kdy se to zvrhlo, tak od Ukrajiny dalo ruce pryč. Další destabilizovaný stát nepotřebujeme,” uvedl český generál.

Vměšovat se do vnitřních politických procesů v Bělorusku bude velkou chybou, i když Lukašenko porušuje občanská práva a snaží se potlačit protestní hnutí, myslí si Šándor. Pokud se Západ rozhodne zasáhnout, může to skončit tím, že Evropská unie bude mít další destabilizovaný stát na svých východních hranicích, jako je tomu právě po Majdanu na Ukrajině.

Hrozba vojenské invaze ze strany Ruska na základě ustanovení Smlouvy o kolektivní bezpečnosti je podle Šándora zdánlivá. Stejně tak považuje za zavádějící historické paralely s invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, což spíš slouží nástrojem pro šíření zbytečné hysterie.

Evropský parlament nechce stát bokem

Slovenský europoslanec a místopředseda politické frakce Obnova Evropy pro zahraniční politiku Michal Šimečka dnes informoval o tom, že pět největších frakcí Evropského parlamentu vydaly usnesení, v němž vyzvaly Evropskou unii k tomu, aby zaujala aktivnější postoj vůči situaci v Bělorusku. Součástí obsahu tohoto usnesení je varování před zásahem Ruska do procesů v Bělorusku, uvádí se přitom, že Brusel musí usilovat o změnu tamního režimu a uspořádání nových voleb.

„Nyní je důležité, aby v tom Bělorusové nezůstali sami. Vlastní odvahou a vůlí dohnali diktátora na pokraj pádu. Evropská unie už nemůže stát bokem, i když by si to mnozí – zejména Vladimir Putin – určitě přáli,” vyzval Šimečka.