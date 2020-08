Česko se připojí k iniciativě Evropské komise. Na nákup vakcíny proti covidu-19 dá až 2,1 mld. Kč

Česká vláda na dnešním jednání projednala materiál, ze kterého vyplývá, že by se Česko mohlo připojit k iniciativě Evropské komise na nákup vakcíny proti covidu-19. Náklady na vakcínu by letos a v příštím roce mohly činit až 2,1 miliardy korun, navíc by se ČR musela zavázat k odběru předem stanoveného množství vakcíny od jednotlivých výrobců.