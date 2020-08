České sankce proti Bělorusku nebudou. Babiš k tomu nevidí důvod

V Bělorusku se i nadále protestuje proti výsledkům prezidentských voleb, které podle Ústřední volební komise s 80 procenty hlasů vyhrál stávající prezident Alexandr Lukašenko. Po vyhlášení výsledků v zemi vypukly nepokoje, které přinesly tvrdé střety demonstrantů s policií.

„Mají to být sankce vůči konkrétním osobám. To nejsme my, kteří to navrhují, bude to návrh Evropy, které by měly přinutit ten režim, aby akceptoval právo Bělorusů na svobodné volby,“ uvedl Babiš a dodal, že by seznam měl být hotový do pátku. Vyloučil také individuální sankce, protože „nechceme poškodit tu zemi, ty lidi“. Podle něj se musí postupovat jednotně a domluvit se na tom.

Babiš také potvrdil, že Bělorusové si svoji budoucnost musí určit sami.

„Uvidíme, jestli to běloruská strana bude akceptovat. Jejich problém je, že není na místě nějaký skutečný lídr opozice. To myslím, že je pro ně dost velký handicap. Je důležité, a to chci zdůraznit, že hlavně Bělorusové si musí určit svoji budoucnost. Oni si musí rozhodnout, co se stane v jejich zemi. Nikdo jim nechce nic vnucovat,“ dodal premiér Babiš.

Pro ČTK situaci okomentoval i ministr zahraničí Tomáš Petříček, podle kterého V4 společně s baltskými státy aktivně oslovila zástupce běloruské opozice.

„Shodli jsme se na posílení podpory nezávislých médií a občanské společnosti. Klíčová je podpora zástupců občanské společnosti a opozice, se kterými chceme aktivně jednat o požadavcích pro dialog s běloruským režimem. Kromě našich vlastních iniciativ bude důležité, aby V4 společně s baltskými státy aktivně oslovila konkrétní zástupce opozice. Shodli jsme se na potřebě větší koordinace s V4 a dalšími vybranými státy EU,“ napsal ministr Petříček.

Odsouzení běloruského režimu v ČR a EU

Minulý týden Senát vydal usnesení, které se týká situace v Bělorusku po prezidentských volbách. V usnesení se píše, že „Senát odsuzuje násilné a zjevně nepřiměřené policejní zásahy vůči běloruským občanům protestujícím proti nedemokratickému a neférovému průběhu prezidentských voleb v jejich zemi“. Svobodu slova a shromažďování považuje za základní lidské právo a jeho násilné potlačování nesmí mít podle Senátu v evropském prostoru místo.

„Senát apeluje na vládu České republiky, aby násilí vedené nedemokratickým režimem prezidenta Lukašenka rázně odsoudila a učinila všechny možné kroky na podporu občanských svobod v Bělorusku,“ zní usnesení českého Senátu.

Zároveň se ministři zahraničí Evropské unie v pátek na mimořádné videokonferenci dohodli, že na běloruskou vládu uvalí další sankce. Podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka se má nyní začít s přípravou jmenného seznamu osob, jichž by se měly sankce týkat. Evropská komise podle něj také dostala pokyn, aby zvýšila podporu pro běloruskou občanskou společnost.