„I mlčení je vzkaz pro diktátora.“ Němcová griluje Zemana kvůli absenci reakci Hradu na dění v Bělorusku

Česká politička za ODS Miroslava Němcová se na svém facebookovém účtu pustila do českého prezidenta Miloše Zemana za to, že se dosud nijak nevyjádřil k současnému dění v Bělorusku. Vyčítá mu zejména to, že ostatní hlavy státu na celou věc reagovaly a daly tak najevo, jak se k ní staví.