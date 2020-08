Kauza snímku Xavera s Vandasem má dohru. Šarapatka vytasil další foto moderátora z vlasteneckého setkání v Příčovech

Tentokrát je na snímku Luboš Xaver Veselý spolu s místopředsedou bezpečnostní komise Trikolóry v Libereckém kraji Janem Kopalem. Šarapatka ve svém komentáři k fotografii poukazuje na to, že Kopala v minulosti vyšetřovala policie kvůli schvalování teroristického útoku 11. září 2001 na World Trade Center.

„Jan Kopal je obecně na extrémistické scéně známou osobou. V roce 2008 spoluzakládal krajně pravicové občanské sdružení Národní domobrana. Býval členem v řadě ultrapravicových stran jako Vlastenecká fronta, Národní strana či Národně sociální blok. Jan Kopal podpořil teroristické útoky v New Yorku, když uvedl, že ‚země, která v minulosti v podstatě podporovala mezinárodní terorismus a účastnila se například vraždění civilního obyvatelstva v Jugoslávii, si nic jiného než takový útok nezaslouží‘,“ píše na Facebooku Zdeněk Šarapatka.

Zmiňme, že k této fotografie se Luboš Xaver Veselý zatím nevyjádřil.

Xaver ke kauze „Vandas“

Včera večer Xaver Veselý natočil ze svého vozu další video, jenž věnoval situaci, která se odehrála na víkendovém setkání v Příčovech, kam přijel jako návštěvník ze zvědavosti.

„Nikdo tam nenosil tričko s protistátním, rasistickým nebo bůhvíjakým nápisem. Nikdo tam nepokřikoval, nikdo tam nehajloval, nic, probíhala tam poklidná debata,“ opakoval Xaver informace z předchozího videa.

Moderátor připomněl, že se akce konala pod záštitou prezidenta republiky. Zdůraznil, že na akci neviděl nic, co by bylo na hraně zákona.

Následně přiznal, že o fotku s ním prý stálo třicet až čtyřicet lidí. A on se nebránil.

„A já jsem se s každým ochotně vyfotil tak, jak to dělám roky. Jsem člověk, kterého živí přízeň lidí. Kdyby si nekupovali moje knížky a nesledovali moje pořady, tak bych neměl co žrát. Nebo bych dělal něco jiného. Zkrátka, patří to k tomu,“ vysvětlil.

V další části svého video se dostal přímo k Vandasovi.

„Inu, přišel tam za mnou pan Vandas. Já jsem ho neznal, nepoznal bych ho, nikdy jsem se s ním nesetkal. On se mi způsobně představil, to je nutné říct, a požádal o fotografii. Stejně jako s těmi lidmi předtím jsem se vyfotil, a to bylo celé. Já samozřejmě vím, kdo je Vandas, a dalo se předpokládat, že on to uveřejní na sociálních sítích. Nu což, co mám dělat,“ odhalil moderátor podrobnosti o vzniku fotky.

Xaver také řekl, že okamžik, kdy se za ním Vandas přišel vyfotit, mu nebyl příjemný.

„S panem Vandasem já nemám společného vůbec nic. Naopak to, co on dělá a jak se prezentuje, z toho se mi vždycky zvedal kufr, vždycky jsem tím opovrhoval a jak jsem řekl, i v tu chvíli to nebylo příjemné,“ distancoval se moderátor a dodal, že na Vlasteneckém setkání byl jako soukromá osoba, nikoliv za XTV, ČRo nebo snad Radu ČT.