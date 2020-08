Babiš: Bělorusové si musí sami rozhodnout, kam chtějí patřit

„Bělorusové si musí sami rozhodnout, kam chtějí patřit. Rozhodně se nesmí opakovat situace jako na Ukrajině,” řekl Babiš.

Dříve premiér také uvedl, že nevidí důvod k uválení sankcí proti představitelům Běloruska ze strany samotného Česka. Podle něj by mělo jít o postup celé Evropské unie, a to ve formě omezení vůči jednotlivým osobám.

„Mají to být sankce vůči konkrétním osobám. To nejsme my, kteří to navrhují, bude to návrh Evropy, který by měl přinutit ten režim, aby akceptoval právo Bělorusů na svobodné volby,“ uvedl Babiš.

Minulý týden český Senát vyzval českou vládu k odsouzení použití sily proti běloruským demonstrantům ze strany „nedemokratického režimu Alexandra Lukašenka”, a zároveň k učinění „všech možných kroků na podporu občanských svobod v Bělorusku”.

„Senát odsuzuje násilné a zjevně nepřiměřené policejní zásahy vůči běloruským občanům protestujícím proti nedemokratickému a neférovému průběhu prezidentských voleb v jejich zemi,“ uvádělo se.

Situace v Bělorusku

Během páteční videokonference se ministři zahraničí Evropské unie dohodli, že na běloruskou vládu uvalí další sankce. Podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka se má nyní začít s přípravou jmenného seznamu osob, jichž by se měly sankce týkat. Evropská komise podle něj také dostala pokyn, aby zvýšila podporu pro běloruskou občanskou společnost.

9. srpna v Bělorusku proběhly prezidentské volby. Podle informací Ústřední volební komise v nich zvítězil Alexandr Lukašenko, který řídí zemi už přes 26 let. Lukašenko získal 80,08 % hlasů. Druhé místo získala Světlana Tichanovská s 10,09 %.

Nikdo z oponentů Lukašenka však výsledky voleb neuznal. V zemi vypukly hromadné masové akce. Demonstranti každý večer vychází do ulic na protestní akce. Nejsložitější situace panovala v hlavním městě, kde demonstranti stavěli barikády a odmítali se rozejít. Při jejich rozhánění policisté používali vodní děla, slzný plyn, zábleskové granáty a gumové projektily. Stovky lidí byly zraněny, včetně asi 120 policistů, tři demonstranti přišli o život. Je třeba poznamenat, že se protesty po několika dnech konfrontací s bezpečnostními silami staly mírumilovnějšími.