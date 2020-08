ČR by mohla poskytnout Bělorusku humanitární pomoc. Mluví se o ošetření zraněných v českých nemocnicích

Dnes večer jednal premiér Andrej Babiš s Kryścinou Šyjanokovou z organizace Bělorusové v ČR. Podle slov premiéra by Česko mohlo poskytnout Bělorusku humanitární pomoc, někteří zranění by mohli být ošetření například v českých nemocnicích, píše ČTK.

Uvádí se, že ve čtvrtek proběhne ještě jednání mezi Babišem a běloruským velvyslancem v ČR.

„V Bělorusku je vícero lidí, kteří jsou zranění, potřebují lékařskou pomoc. Domlouvali jsme se na tom, že by Česká republika poskytla bilaterálně nějakou humanitární pomoc,“ sdělil po jednání Babiš.

Dodal, že se čeká návrh, jakým způsobem by mohla Česká republika pomoci, zda by se například do Běloruska poslalo nějaké letadlo.

Šyjanoková se nechala slyšet, že běloruská národnostní menšina, která žije v Česku, trvá na tom, aby ČR neuznala oficiální výsledky voleb a také, aby nejednala s Alexandrem Lukašenkem jako legitimním prezidentem. Uvedla, že premiér měl zájem o seznam politických vězňů v Bělorusku, který mu bude ze strany menšiny poskytnut.

Zítra v deset hodin dopoledne se pak bude konat schůze mezi čtyřmi zástupci běloruské menšiny v Česku a se zástupci ministerstva zahraničí. Ze strany Bělorusů zazněl také návrh o spojení a jednání s nově vzniklou koordinační radou, která byla vytvořena běloruskou opozicí. Cílem je klidné předání moci. Babiš měl podle Šyjanokové uvést, že je ochoten jednat jak s radou, tak i Tichanovskou.

EU a výsledky voleb

Ohledně situace v Bělorusku jednali dnes lídři států Evropské unie. Šéf Evropské rady Charles Michel tak dnes informoval, že Evropská unie neuznává výsledky prezidentských voleb, které oznámily běloruské úřady.

„Celá Evropská rada odsoudila průběh událostí v Bělorusku. Oznámili jsme, že volby se musí zopakovat, že volby nelze považovat za demokratické,“ uvedl po skončení summitu.

Jménem Evropské unie Evropská komise plánuje přidělit dalších 53 milionů eur na pomoc běloruskému lidu. Takovou informaci sdělila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Šéfka EK upřesnila, že dva miliony z této částky jsou plánovány na „podporu obětí represí a nepřijatelného násilí ze strany státu“, jeden milion pak na podporu občanské společnosti a nezávislých médií. Zbylých 50 milionů je mimořádná podpora na pozadí koronaviru pro sektory zdravotnictví, například pro nemocnice, ale především pro malé a střední podniky.

Připomeňme, že 9. srpna v Bělorusku proběhly volby prezidenta. Podle informací Ústřední volební komise v nich zvítězil Alexandr Lukašenko, který řídí zemi už přes 26 let. Lukašenko získal 80,08 % hlasů. Druhé místo získala Světlana Tichanovská s 10,09 %. Opozice však výsledky voleb neuznala. Lukašenko se později nechal slyšet, že navrhoval opozici přepočet hlasů, ta na to však nepřistoupila.

Ve štábu Tichanovské v této souvislosti tvrdí, že neuznávají oficiální výsledky voleb a zdůrazňují, že podle údajů z volebních místností všech regionů země právě Tichanovská získala 70-80 % hlasů. Kandidátka teď odjela do Litvy. Její stoupenci uvádí, že Tichanovská byla přinucena opustit zemi a že odjezd „organizovaly“ běloruské úřady. Běloruská KGB dříve uvedla, že na Tichanovskou se připravoval atentát a ta se měla stát „obětním beránkem“.

Kvůli prezidentským volbám začaly v zemi velké nepokoje. Demonstranti každý večer vycházeli do ulic na neschválené protestní akce. V hlavním městě demonstranti stavěli barikády a odmítali se rozejít, při jejich rozhánění policisté používali vodní děla, slzný plyn, zábleskové granáty a gumové projektily. Několik demonstrantů zahynulo, mnoho lidí včetně příslušníků bezpečnostních složek bylo hospitalizováno.