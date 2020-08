Petříček chce humanitární pomoc Bělorusům. Podpořit by mohl i média

„Odpověď byla jednoznačná: fyzická i psychologická rehabilitace vězněných a bitých, včetně novinářů a jejich rodin; a peníze na právníky pro ty, kteří se nebáli, a poukázali na falšování voleb, a nyní si musí hledat novou práci, protože je za to vyhodili. S tím Česko pomoci může, program představím v pondělí na vládě!” sdělil ministr.

Petříček také nevyloučil poskytnutí podpory médiím, která by podle něj mohla objektivně informovat obyvatelstvo Běloruska o situaci v zemi, a politickým vězňům. O tom promluvil po jednání se zástupci běloruské komunity v Česku.

O humanitární pomoci pro Bělorusko dříve hovořil i český premiér Andrej Babiš. Ta by podle něj mohla být ve formě ošetření zraněných během protestů v českých nemocnicích.

Ministr vnitra Jan Hamáček ve středu navrhl použít program Medevac určený k odeslání českých lékařů na místo, či odvoz pacientů do Česka. „Máme zkušenosti, jak přijmout do českých nemocnic zahraniční pacienty a zajistit jim kvalitní péči,” sdělil.

Na pomoc zraněným v Bělorusku můžeme využít náš v zahraničí velmi oceňovaný program MEDEVAC, který od roku 1993 koordinuje @vnitro. Máme zkušenosti, jak přijmout do českých nemocnic zahraniční pacienty a zajistit jim kvalitní péči. — Jan Hamáček (@jhamacek) August 20, 2020

S tím však Petříček nesouhlasil a označil program za nevhodný. Současně podle něj rezorty vnitra a zahraničí řeší další možné varianty humanitární pomoci, kterou by hradilo Česko.

„Kolik peněz do něj vložíme je na diskuzi, aby pomoc byla účinná mělo by to podle mě být 10 až 20 milionů korun," uvedl ministr zahraničí.

Situace v Bělorusku

9. srpna v Bělorusku proběhly prezidentské volby. Podle informací Ústřední volební komise v nich zvítězil Alexandr Lukašenko, který řídí zemi už přes 26 let. Lukašenko získal 80,08 % hlasů. Druhé místo získala Světlana Tichanovská s 10,09 %.

Nikdo z oponentů Lukašenka však výsledky voleb neuznal. V zemi vypukly hromadné masové akce. Demonstranti každý večer vychází do ulic na protestní akce. Nejsložitější situace panovala v hlavním městě, kde demonstranti stavěli barikády a odmítali se rozejít. Při jejich rozhánění policisté používali vodní děla, slzný plyn, zábleskové granáty a gumové projektily. Stovky lidí byly zraněny, včetně asi 120 policistů, několik demonstrantů přišlo o život. Je třeba poznamenat, že se protesty po několika dnech konfrontací s bezpečnostními silami staly mírumilovnějšími.