„Město místo toho, aby řešilo zásadní věci, řeší blbosti.“ Pikora atakuje pražskou radnici kvůli chaosu v dopravě

„Někdy mám pocit, že nežiju v Praze, ale v Kocourkově, kde chytali světlo do pytlů a nosili ho do školy bez oken. Tento týden jsem stál snad hodinu na pražském Andělu, kde naprosto kolabovala doprava. Poté, co osvícené město začalo na silnicích budovat zbytečné ostrůvky zahušťující už tak hustou dopravu, přišla totiž ‚nečekaně´ dopravní nehoda a systém se zcela zhroutil,“ poznamenal na úvod s dovětkem, že pro Prahu je to typické.

Podle jeho názoru by se dalo čekat, že pokud chce být Praha pokrokově ekologická, vybuduje nejprve kolem města okruh, následně postaví na okraji města obří parkoviště a pak vylepší městskou hromadnou dopravu tak, aby bylo každému líto, že ji jako rychlou, čistou, pohodlnou, levnou a bezpečnou nevyužívá.

„Aby hromadná doprava byla pro každého neodolatelným lákadlem zaparkovat na okraji města,“ napsal.

Jenže opak je pravdou. Pikora nevidí žádné velké stavby zvyšující průchodnost města od dokončení tunelu Blanka.

„Už čtyřicet let čekáme na dokončení Rozvadovské spojky a místo toho, abych viděl novou Radlickou radiálu, jsem se před pár dny dočetl, že Praha její podobu ještě přehodnotí. Jinými slovy, dokončení se dočkáme až na sv. Dindy. Možná, že pro někoho je i 40 let málo,“ podotkl.

Žádný velký pokrok není vidět ani v případě městského okruhu. Jde o to, že soutěž na firmu, která měla pomáhat městu zpracovat dokumentaci pro územní řízení, musí město pro své chyby zrušit.

Pikora se zastavil i u tématu léta slibovaných velkých parkovišť. Podle tisku jde o záměr vybudovat celkem osm parkovišť typu P+R, která by do budoucna mohla pojmout téměř 5 000 vozů.

„Aha, tak to je terno! To by nestačilo ani Brnu a my se bavíme o Praze. A hlavně ta parkoviště měla být už dávno. Tohle snad ani nemůže být jen neschopnost,“ pokračuje ve své kritice ekonom.

Popřít zákony ekonomie

Poté se autor komentáře věnoval k problému zdražení MHD. Připomněl, že se radní přou o míru zvyšování cen, ačkoli před volbami mnozí slibovali opak.

I v případě takzvané „levné varianty“ patřičného návrhu dojde k růstu o 10 %, což je zhruba trojnásobek ročního růstu spotřebitelských cen.

Pikora píše, že pokud si magistrát přeje lidi odradit od individuální dopravy a nahnat je jak stádo do MHD, tak kolektivní doprava v MHD naopak zlevní.

„Vedení města ale chce popřít zákony ekonomie a udělat to obráceně,“ stojí v publikaci.

Z toho u autora logicky vyplývá otázka.

„Pokud politici veřejnou dopravu zdraží, proč dělají vše pro to, aby se do Prahy nedalo jet alespoň autem? Praha totiž nechce zdražit jen MHD, chce zdražit i parkování,“ neskrývá své nepochopení ekonom.

Poté se stupeň jeho kritiky zvyšuje.

„Koordinátoři uzavírek musí snad trpět slaboduchostí nebo sadismem, když nedávno testovali, zda řidiči přežijí, když jim uzavřou Malou Stranu. A asi nebylo šikany řidičů málo. Před pár týdny nesmyslně zavřeli autům pruh u Národního divadla, aby tam byly stolečky, u kterých nikdo nesedí. To není známkou punku, ale pirátství a zeleného aktivismu ve veřejném prostoru,“ píše autor.

„Copak by si normální člověk sedl ke kávě do křižovatky? To radní nevědí?“ dotazuje se v této souvislosti Pikora.

Vysvětluje to tím, že oni snad vážně chtějí, aby lidé zhubli a chodili pěšky, dokud jsou chodníky ještě trochu provozuschopné.

„Současná radnice zatím nic smysluplného nevybudovala, jen ničila,” konstatoval Pikora.

Domnívá se, že pražský magistrát čerpal inspiraci ve Francii, kde zelení starostové otevřeně říkají, že dříve či později auta ve městě zakážou.

„Cílem je dostat vás na kolo, které budete jako správný socialista sdílet, protože soukromý majetek se přežil. To, že Praha není na rovině jako Amsterdam, nikoho nezajímá. Cestou od Vltavy na Barrandov podle zelených soudruhů zocelíte tělo,“ stojí v publikaci.

Pikora přichází rovněž s myšlenkou, že evropská města se stala baštou levice milující komunu.

„Doufám, že to s tou komunou nebudou přehánět. Ta francouzská kdysi vytvořila revoluční tribunály i Výbor pro veřejné blaho. Nerad bych se dočkal, že budou tentokrát pod gilotinu chodit řidiči jako emitenti uhlíku,“ uvedl ekonom.

Na pořadu dne jsou kraviny

„Město místo toho, aby řešilo zásadní věci, řeší blbosti. V médiích např. čteme, že městská část Praha 7 doplnila mlžítka a pítka. To je super, když si uvědomíte, že když v Janově v roce 2018 spadl most, tak za něj už tento měsíc otevřeli most nový. V Praze spadla lávka přes Vltavu o rok dříve, než v Janově došlo k tragédii, ale nic jsem neslyšel o tom, že bychom měli již lávku novou,“ argumentuje svou kritiku Pikora.

Varoval před tím, že mosty v Praze jsou v katastrofálním stavu.

„Už jsou opravené? Raději ani nechci vědět. Ale ta pítka za to stojí. Tomu já říkám populismus aktivistů. Hlavní je, že všichni hipsteři z Letné o pítkách četli,“ podotýká.

Podle jeho slov některý volič zkrátka zabírá na koblihy, některý jak ptáček na pítka a některý na vyvěšování různých vlajek.

„Každý politik volí jinou návnadu. Fungující město ale nevidět,“ poznamenal.

Dodal, že myšlenka Prahy, že dostane auta jako neekologický přežitek z města ven a inspiruje se koly ze Saigonu, je pro zemi zaměřenou na výrobu aut pohromou.

„Copak nikdo nechápe, že si pod sebou řežeme větev, na které sedíme? Od politiků bych chtěl vidět nějaký výsledek, který město posune vpřed; zatím nás jen vracejí na stromy,“ uzavřel.