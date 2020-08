Tank vlasovců v Řeporyjích natřeli na růžovo

K tomuto činu se na Facebooku přiznal Aleš Kejval.

„Dnes 21.8.2020 jsem přetřel v Řeporyjích nezákonný památník vlasovcům (tank s fašistickou přilbou) na růžovo. Autogramiáda fotek z akce bude jedním z překvapení ve 14. hodin na náměstí Kinských při akci Svobodná Česká republika,“ napsal Kejval na Facebooku.

Uvádí se, že starosta Řeporyjí Pavel Novotný neplánuje vandalský čin hlásit policii.

„Tyhle lidi považuju za duševní mrzáky. Pokud to půjde odstranit, tak to v tichosti odstraníme. Na policii to hlásit nebudu, snažím se je nezatěžovat, ale je blbý, že to dílo má poměrně velkou cenu,“ pronesl Novotný.

Poznamenává se, že ještě před polednem se barvu z tanku povedlo očistit.

O poškození pomníku se začala zajímat policie.

„Případ jsme zadokumentovali, je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Škoda zatím nebyla stanovena,“ sdělil mluvčí policistů Jan Rybanský.

Připomíná se, že zmíněna plastika sovětského tanku s německou přilbou je umístěna na tři metry vysokém kovovém stožáru. Jde o doplněk k pamětní desce věnované vlasovcům.

Publikace uvádí, že autor, umělec David Černý, v minulosti ještě jako student přebarvil na růžovo tank na náměstí Kinských.

Obě díla byla odhalena starostou Novotným letos na jaře.

Velvyslanectví Ruské federace v České republice se k tomuto kroku Novotného vyslovilo ve svém komentáři na Facebooku.

Zdůraznilo, že otázka budování pomníků na určitém území je vnitřní záležitostí státu. V daném případě se nicméně jedná o názornou demonstraci sympatií vůči spojencům nacistů ze strany určitých politických skupin v ČR.

„Budování jakýchkoliv pomníků je samozřejmě vnitřní záležitostí státu, jehož občané si vybírají své hrdiny sami. O tom, na čí straně jsou sympatie některých politických sil v současné České republice, názorně svědčí odstranění pomníku osvoboditele Prahy a jejího čestného občana maršála I. S. Koněva a instalace pamětní desky komplicům válečných zločinců (jednotky ‚vlasovců‘ byly součástí SS) v předvečer 75. výročí osvobození Československa od nacismu,“ bylo uvedeno v komentáři.

Úloha vlasovců ve 2. světové válce

Vlasovci byli sovětští občané, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do kolaborantské ozbrojené formace Ruská osvobozenecká armáda (ROA), která byla vytvořena nacistickým Německem.

ROA od začátku roku 1945 bojovala na straně Třetí říše, ale na konci války se zúčastnila pražského povstání.

Prahu však do kapitulace německé armády ve městě a vstupu Rudé armády opustila. V sovětských letech bylo jméno Andreje Vlasova synonymem zrádce.