V pátek přibylo 506 nakažených novým koronavirem. Dosavadní rekordní počet

Aktuálně se z nového typu koronaviru v České republice 5 078 lidí, hospitalizovaných je 108. Nejvíce zasaženým okresem je aktuálně Kolín. Testy tam odhalily 39,95 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Dalšími silně zasaženými okresy jsou Plzeň-sever s 35,01 nemocným na 100 tisíc obyvatel, Uherské Hradiště 36,56 a Praha 32,47. Za poslední týden se nové případy neprojevily pouze na Jesenicku.

Podle vlády a epidemiologů je současná situace jiná než na jaře. Poukazují na nynější menší množství hospitalizovaných s koronavirem a nízké počty úmrtí. U výrazné většiny z 5078 aktuálně nakažených lidí je průběh nemoci mírný.

V nemocnicích se s covidem-19 nyní léčí 108 lidí, intenzivní péče je věnována 22 pacientům. Podobnou situaci vykazuje Ministerstvo zdravotnictví Česka v posledních čtyřech týdnech. Na přelomu března a dubna byly údaje o hospitalizovaných až čtyřnásobné. Podle aktuálních čísel zemřelo s nemocí 411 lidí.

Roušky

Česká republika se nyní připravuje na zářijový návrat dětí a studentů do škol a vzdělávacích zařízení. To by mohlo podle epidemiologů situaci s novým typem koronaviru v zemi zhoršit. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nejprve ve středu avizoval přísnější pravidla pro nošení roušek od začátku září. Ve čtvrtek je po jednání s premiérem Andrejem Babišem zase zmírnil.

Zakrývání nosu a úst bude od září podle poslední verze pravidel povinné v hromadné dopravě, na úřadech, ve zdravotnických a sociálních zařízeních, dále také u říjnových krajských a senátních voleb. Na rozdíl od předešlých instrukcí lidé nebudou muset nosit roušky ve školách, obchodech, restauracích a službách pro zákazníky, jako jsou kadeřnictví a pedikúra. Premiér Babiš nepředpokládá, že se pravidla do konce prázdnin znovu změní.