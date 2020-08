„Takový morální úpadek, co je nyní, nebyl nikdy. Ani za komančů.“ Fiala dostal výprask za své výroky o roce 1968

Předseda ODS sotva očekával takovou reakci na sociální síti, která následovala po jeho poznámce týkající se výročí vpádu do Československa vojsk států Varšavské smlouvy 21. srpna 1968.

„Dělejme takovou politiku, která už nikdy nepřipustí, aby Česká republika byla mimo hranice demokratického západu. Protože jedině to nás ochrání před tím, aby se srpen 1968 už nikdy v žádné podobě nemohl u nás zopakovat,“ uvedl lídr strany.

Rovněž Fiala napsal, že během 20 let po roce 1968 okupační vojska a komunističtí normalizátoři zničili téměř vše, co nestihli zničit komunisté před tím.

Vyslovil názor, že komunisté přinesli násilí stagnaci a morální úpadek.

Svým postojem vyvolal nesouhlas četných sledujících.

„Takový morální úpadek, co je nyní, nebyl nikdy. Bohužel ani za komančů. Tehdy se rozkrádalo v malém, nyní ve velkém...“ zareagovala Jindřiška Hrdá.

„Proboha co to zase plácá? To hovoří o devastaci republiky jeho vlastní stranou? Soudnost není silnou stránkou pana profesora Fialky, ale když oni jsou komunisti vděčné téma, o němž rád vypráví- nic jiného nakonec nemá, i kdyby žil ještě sto let,“ zaútočila na Fialu Jana Felová.

Další se vyslovili k tomu, jak se rozvíjela země po roce 1948.

„Nechápu, co to pan Fiala říká. Naše republika byla nejlepší až do roku 1948?3 roky po válce? Ano po roce 1948 se začalo budovat hospodářství a stala se z nás vyspělá, soběstačná země. Až do roku 1990. Potom se toto naše bohatství rozkradlo, vytunelovalo a rozprodalo,“ připomněla Eva Hladíková.

„Česka republika byla nejvyspělejší od roku 1948 do roku 1989. Po tomto roce takzvané sametové revoluce začal děsivý úpadek tohoto vyspělého státu. Extrémní zadluženost, nezaměstnanost a tak dál a dál. Občané jste snad slepci?“ napsal uživatel se jménem Lenovo Kostel.

Uživatelé Facebooku položili Fialovi konkrétnější otázky.

„Jak jsme pokročili za těch třicet let?“ dotazuje se Vladimír Havelek.

„Pořád dokola to samé, špatně, špatně, špatně. ODS by to dělala líp, ale jak?“ zareagoval Libor Havlíček.

„Já to nechápu. Před 1938 se stát vyždímal betonováním pevností, pak nás drancovali nacisti, pak jsme poslali do háje ekonomicky produktivní sudeťáky, ale blbě začalo být až po nástupu komančů?“ snaží se upřesnit Pavel Eliáš.

Někteří připomněli v této souvislosti Evropskou unii.

„A co s námi dělá EU, vám nevadí. Nevybírejte jen to, co se vám hodí,“ zkritizovala politika Jitka Drápelová.

Nechyběla kritika strany Petra Fialy.

„Kam to dotáhla ODS za 30 let? Tahle země je ve sračkách, nic nám tu pořádně už nepatří, udělali jste z nás dokonalou kolonii západu. 2/3 Čechů tady dělá za míň než polovinu západního průměru, daně jsou tu jako kráva. Nikdy už nebudu volit ODS,“ neskrývá své zklamání Lukáš Lemon.

„A pak přišla ODS v 89 a vše bylo v takové řiti, v jaké předtím nikdy,“ poznamenal Jan Skála.

„Pan Fiala žije v jiné dimenzi,“ vysvětlil názory Fialy Pavel Pšenica.