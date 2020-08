„Vojtěch to má složité.“ Babiš se zastal ministra zdravotnictví kvůli chaosu s rouškami

Premiér Andrej Babiš poskytl rozhovor pro Idnes, kde prohlásil, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch je v těžké situaci, neboť několik expertních týmu mu ve věci koronaviru říká různé věci.

„Problém je celkově v komunikaci jednotlivých odborných skupin na ministerstvu zdravotnictví. Plno epidemiologů má na nošení roušek různé názory. Bohužel zvítězil názor docenta Maďara, který paradoxně vede rozvolňovací skupinu a přišel s těmito plošnými opatřeními, které ministr akceptoval, i když dvě odborné skupiny, jedna klinická pod vedením profesora Černého a druhá laboratorní pod vedením docenta Hajducha, s tímto postupem nesouhlasily,“ prohlásil Andrej Babiš. Podle jeho slov se nová opatření dělají s předstihem, aby bylo možné je případně zkorigovat. Díky tomu se má údajně zabránit situaci, která vznikala v zimě, kdy byla opatření oznamována téměř s okamžitou platností.

„Jednotlivé skupiny se dohadovaly, protože to je složitá záležitost. Ale v porovnání s ostatními zeměmi jsme nejvíce svobodní, co se roušek týče. Naší prioritou je ochránit zdraví lidí, ale zároveň totálně nezničit společenský, kulturní i sportovní život. Musíme vnímat i realitu, že vir se mění a dnes je slabší, než byl na jaře. Takže opatření, která byla učiněna, jsou dostatečná a dobrá,“ dodal předseda vlády s tím, že současná situace již není jako v zimě, kdy vláda „dělala vše, co epidemiologové řekli“.

Redaktoři Idnesu se ptali, zdali za svůj postup, kdy nejdříve ohlásí návrat velký návrat roušek a později bylo vše změněno, šel ministr Vojtěch k Babišovi na kobereček.

„To nebylo na kobereček. Žádal jsem vysvětlení, protože se mi řada těch opatření zdála nesmyslná. Vše, co ministerstvo dělá, musí být maximálně jednoduché, bez velkého množství zbytečných výjimek. Situace je dnes jiná, než byla za první vlny na jaře. Tehdy jsme měli, myslím, asi 400 lidí v nemocnicích, dnes jich tam máme 110. Vir byl agresivnější a nikdo pořádně neví proč,“ odpověděl předseda vlády.

„Důvěru (Adam Vojtěch – red.) má. On to má složité. Protože někdo říká, že ten vir zeslábl a odejde, někdo, že se může zase vrátit. To rozhodování není úplně jednoduché. My si to nakonec ve čtvrtek všechno vyříkali, byli tam všichni. Celý ten centrální řídicí tým, byli tam ministři Plaga s Vojtěchem, paní profesorka Adámková a další experti,“ zmínil pro portál Andrej Babiš.

Koronavirus v Česku

V pátek došlo k největšímu nárůstu případů nákazy koronavirem od počátku epidemie. Celkem laboratorní testy odhalily covid-19 u 506 lidí. Aktuálně se z nového typu koronaviru v České republice 5 078 lidí, hospitalizovaných je 108. Nejvíce zasaženým okresem je aktuálně Kolín. Testy tam odhalily 39,95 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Dalšími silně zasaženými okresy jsou Plzeň-sever s 35,01 nemocným na 100 tisíc obyvatel, Uherské Hradiště 36,56 a Praha 32,47. Za poslední týden se nové případy neprojevily pouze na Jesenicku.