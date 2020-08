“Je to podivné, ale v Rusku je možné všechno.” Xaver Veselý okomentoval údajné otrávení ruského opozičníka

„Je to hrozný. Zdá se mi to podivný, ale je to v Rusku... v Rusku je možné všechno. (…) Doufám, že pan Navalnyj to přežije,” komentoval moderátor.

O kandidatuře Železného na ředitele ČT

Navíc Xaver překvapil během svého streamu své fanoušky slovy, že se zamiloval do myšlenky, kdy by ředitelem České televize byl moderátor Jakub Železný.

„Kdyby se volilo zítra nebo na příští radě, tak bych mu pravděpodobně dal hlas. Chtěl bych být u toho, když ředitelem České televize bude někdo z rodiny Železných. Prostě, proč ne. Ten člověk ty ambice má,“ uvedl Xaver s tím, že jako divák by raději Železného viděl v kanclu než na obrazovce.

„Vůbec si nemyslím, že by nebyl dobrým ředitelem. Já jsem na to připraven. Nevím, jestli to není něco, čemu se říká předčasná ejakulace,” dodal.

Železný o své kandidatuře

O tom, že zvažuje svou kandidaturu na post ředitele České televize, Jakub Železný promluvil v dřívějším rozhovoru pro DVTV. Předtím ale moderátor připustil několik kontroverzních výroků, včetně vymezení proti československému prezidentovi Ludvíku Svobodovi a uvedl, že nechápe, proč jedno z pražských nábřeží se jmenuje po komunistickém politikovi.

Toto jeho tvrzení vyvolalo širokou veřejnou reakci. Analytik Štěpán Kotrba dokonce podal na moderátora stížnost kvůli nedodržování principů objektivity a nestrannosti. Železný si však stojí na tom, že jednal v rámci zákona o protiprávnosti komunistického režimu.

„Pokud na ty dvě strany, ne mince, ale řekněme vah, dáte najednou něco, co je fakt, co je napsáno v zákoně, co donedávna bylo bráno jako nezpochybnitelný axiom, no tak já v tomto případě nemohu být nestranný, já jsem tam, kde je zákon, kde je fakt,“ řekl Železný.

Železný také dostal hodně pozornosti kvůli výroku o tom, že vyhodí ze svého studia hosty, kteří by se jen slovem dotkly Milady Horákové odsouzené k smrti československými komunisty.