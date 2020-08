„Plivou na demokracii, nechtějí diskuzi, chtějí jen jeden povolený názor.“ Pikora se opřel do lidí vzývajících tyranii

„Původně jsem vás dnes chtěl pozvat na Hausbot Petra Horkého, kam si zve hosty a probírá s nimi různá zajímavá společenská témata. Myslím, že jsme natočili hezké video, které by mohlo hodně lidí bavit. Petr ho nasdílel na sítě a já se nestačil divit. Lidé mu hned začali nadávat, koho že si to pozval do studia. Oni nekomentovali video, to je nezajímalo. Oni komentovali jméno Pikora - to je nepřítel státu,“ uvedl ekonom v komentáři ke svému video na sociálních sítích.

Podle slov Vladimíra Pikory v České republice existují síly, které nechtějí vést diskuzi a pouze pracují na tom, aby umlčeli nepohodlné hlasy.

„Petr jim napsal, ať se nejprve podívají na video a pak hodnotí. Na to mu trabantista Přibáň (Dan Přibáň – red.) napsal: “Pikora se Šichtařovou jsou ale opravdu ekonomičtí ideologové. Je to něco jako Peková kolem covidu.” Já se ale bojím, že stejně jako nedokáže trabantista posoudit práci Dr. Pekové, nedokáže posoudit ani práci naši. On nepotřebuje odborné vzdělání a relevantní informace. Prostě Peková říká stejně jako my věci, které se mu nelíbí, nechce je slyšet, a proto je chce vytlačit z éteru,“ napsal ekonom a dodal: „Toto zakazování lidí je hrozně nebezpečné, protože tím vzniká tlak na média, aby vytvářela disidenty a seznam nevhodných hostů.“

Ekonom zmínil, že si připadá jako Jan Werich, který nesměl z ideologických důvodů dlouhou dobu natáčet.

„Toto je velmi nebezpečný trend. Nejde o to, že plivou na mě. Oni plivají na demokracii, nechtějí diskusi, chtějí jen jeden povolený názor a seznam kádrově prověřených hostů,“ uvedl v poslední části svého vyjádření Vladimír Pikora.

Rozhovor Pikora – Horký

Vlivný ekonom Vladimír Pikora v rozhovoru varoval před přílišnou štědrostí státu v rámci koronavirové pomoci. Poukázal také na nebezpečí plynoucí z vysokého zadlužení jak České republiky, tak i předních světových ekonomik. Podle jeho slov nyní mnozí lidé hledají bezpečné úložiště svých úspor. V této souvislosti upozornil na nebezpečí plynoucí z nákupu nemovitostí a poradil obrátit se ke zlatu – mincím a slitkům.