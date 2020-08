Nejvíce nakažených Čechů přijelo z Chorvatska. Prymula promluvil o koronavirové situaci v zemi

Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula byl hostem Událostí v České televizi. Okomentoval situaci, která panuje kolem koronaviru v Česku, a uvedl, zda by se měla podle něj zpřísnit opatření pro Čechy, kteří se vracejí z Chorvatska.

Za pátek přibylo v Česku celkem 506 nakažených, což je nejvíce za den od začátku prvního prokázaného případu v zemi. Opatření v zemi se zmírnila, Češi mohou cestovat do zahraničí a během prázdnin se jich mnoho vydalo do oblíbeného Chorvatska. Pro ně vláda zatím vydala doporučení s tím, že mají sledovat svůj stav a vyhýbat se hromadným akcím. Podle Prymuly to však není dostatečné.

„Počet přírůstků v Chorvatsku se pohybuje kolem 200 až 250 osob za den. Když to číslo přepočteme na populaci a počet testů, tak jsou ty počty výrazně vyšší než u nás. To je důvod, proč bychom měli být obezřetnější vůči Chorvatsku, a může se stát, že ta opatření zavedena v nějaké krátké době budou,“ uvedl.

Co se týče nárůstu případů nákazy v poslední době, k tomu sdělil, že ohniska nejsou velká, ale jsou skutečně poměrně plošné. Zdůraznil, že s koronavirem se potýká řada lidí, kteří se vrátili ze zahraničí. Kromě toho poukázal na to, že vysoké číslo nových případů souvisí s vysokým testováním a taktéž uvedl, že se ani nezvyšují počty hospitalizovaných a těžkých případů.

Podle jeho mínění se musejí nastavit taková opatření v zemi, která budou lidé dodržovat a budou je považovat za potřebná. Pakliže by bylo podle něj vydáno opatření, které by lidé ignorovali, ztrácelo by svůj smysl.

„Vnímáme také to, že tady dneska je možná i většinový názor v národě, že není potřeba dělat takto restriktivní opatření, protože klinický průběh je mírný,“ řekl.

Nejvíce nakažených Čechů přijelo z Chorvatska

Co se týče roušek, k tomu uvedl, že jejich celostátní zavedení by bylo možné v případě, pokud by došlo k výraznému nárůstu hospitalizovaných s koronavirem a také těch, kteří mají průběh nemoci těžký. Jinak je podle něj možné zavedení roušek v těch regionech, které budou v semaforu ministerstva zdravotnictví označena za ta s výraznějším šířením covidu-19, případně s více ohnisky.

To, že Chorvatsko patří mezi oblíbené destinace Čechů, potvrzuje i letošní léto. Ministerstvo zdravotnictví v této souvislosti dnes na Twitteru uvedlo, že u účastníků hromadných akcí během dovolené v Chorvatsku evidují četné případy nákazy covidem-19.

„Po návratu do ČR proto doporučujeme zvýšenou obezřetnost. Sledujte svůj zdravotní stav a v případě příznaků nemoci neprodleně telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře,“ dodali.

​Od středy 19. srpna se pak prokázala nákaza u 35 osob, kteří pobývali v Chorvatsku, informuje ministerstvo zdravotnictví. Od začátku letních prázdnin se jedná o číslo 142. Uvádí se, že v zahraničí se nakazilo zřejmě celkem 320 osob, za poslední týden se však počet zvýšil o třetinu. Valná většina se však od počátku prázdnin nakazila v České republice.