Víkendový nárůst nových případů nákazy koronavirem překročil hranici 200. Aktuálně je u nás 5285 nemocných

Nejnovější data českého ministerstva zdravotnictví uvádí, že se v České republice dosud touto nemocí nakazilo celkem 21 790 lidí. Nemocných je tak aktuálně rekordních 5285 osob. V nemocnicích je přitom hospitalizováno dle posledních informací 116 lidí, přičemž 22 z nich vyžaduje intenzivní péči.

Pokud jde o, v pátek padl rekord, kdy bylo zaznamenáno 506 potvrzených případů. V sobotu sice nových případů ubylo, ale i tak byl na víkend, kdy se testuje méně a přibývá méně případů, nárůst velký – 239.

Ministerstvo zdravotnictví a vládní epidemiologové ale tvrdí, že značná část nemocných má jen mírný nebo bezpříznakový průběh onemocnění. Navíc jsou dle nich mnohem důležitější počty hospitalizovaných osob a lidí ve vážném stavu, než denní přírůstky nakažených.

Dobrou zprávou je, že se z celkového počtu nakažených vyléčily již zhruba tři čtvrtiny, tedy 16 094. Naopak 411 osob již zemřelo. Naštěstí však v sobotu nepřibylo žádné úmrtí s covidem-19.

Co se týče o to, kde je za posledních sedm dní hlášeno nejvíce nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel, pak jde o Kolínsko (téměř 43).

Čtyřicet případů na 100 000 lidí je za poslední týden evidováno také na Uherskohradišťsku a v okrese Plzeň-sever. Nad hranicí třicítky se pak tento údaj pohybuje ještě v Praze.