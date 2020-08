„Zvykněte si na to, že už nejste výlučnými majiteli Pravdy.“ Zahradil to natřel novinářům z Respektu a Deníku N

Podle Zahradila si tato Letní žurnalistická škola K. H. Borovského nezaslouží mít ve svém názvu jméno zakladatele české žurnalistiky a měla by raději být přejmenována spíše na „Letní politické školení mužstva“

„Toho Havlíčka bych radši vynechal, ať zbytečně nerotuje v hrobě,“ napsal na svém Facebooku Zahradil.

Důvodem pro takové kritické hodnocení kurzu ze strany europoslance jsou především jména přednášejících, kteří podle Zahradila svou činností vykazují permanentní snahu omezovat názorovou rozmanitost ve společnosti.

„O střední Evropě přednáší Posselt, nahrává mu Urban. O Brexitu mluví jeho odpůrci Prouza a Špicar. Samostatné panely mají HN, Aktuálně, DeníkN. Moderuje veřejnoprávní paní Fridrichová, ČT dává mediální krytí atd.,“ uvedl Zahradil.

Dodal pak, že je mu předem líto těch novinářů, kteří mají buď ve své práci nebo v rámci podobných vzdělávacích kurzů tendenci utvrzovat svůj pohled na svět. „Pak budou naříkat, že to jejich psaní převálcuje kdekterý „alternativní“ server. Ovšem, není divu,“ poznamenal Zahradil.

V komentářích pak padla otázka týkající se toho, kdo by měl na tomto kurzu přednášet, aby to podle politika bylo správné. Na to Zahradil odpověděl, že pro dosažení objektivity je třeba vytvářet konfrontaci různých názorů.

„Třeba na panelu s Posseltem někdo, kdo mu bude oponovat? Nebo na panelu se Špicarem a Prouzou? Nebo taky nějaký titul, co nejede tak úplně touhle jednosměrkou? Třeba Reflex, Euro? Nejen ČT, ale některá ze soukromých stanic? Nějaká kontroverzní figura z druhého břehu? Soukup třeba? Atd. Tohle je děs/běs,“ vysvětlil Zahradil.

Debata s novináři

Celý tento příspěvek neunikl pozornosti novináře týdeníku Respekt Marku Švehlovi, jenž si neodpustil poněkud sarkastickou poznámku na adresu politika. „Pravicový rocker na stráži: odhalí nekalost, provede evidenci a všechno pečlivě nahlásí,“ napsal novinář.

Tímto komentářem očekávaně podnítil diskusi mezi svými sledujícími. Se svým názorem tak do debaty například přišel redaktor Deníku N Jan Moláček, jenž zareagoval hlavně na návrh Zahradila ohledně toho, kdo by mezi přednášejícími neměl chybět na tomto kurzu.

„Myslím, že o tom, jak by si pan Jan Zahradil tu akci představoval, nejlépe svědčí jeho návrh z diskuze pod jeho postem, že by tam měl bejt Jaromír Soukup. Vůbec nechápu, co by dělal Soukup na akci věnované žurnalistice. Navrhovat něco takového může pouze někdo, kdo pokládá za výhodné tvářit se, že není rozdíl mezi žurnalistikou a propagandou, a to proto, že chce, aby nezávislá žurnalistika zanikla v záplavě dezinformací, lží, banalit a dalšího mediálního balastu,“ napsal redaktor Deníku N.

Jan Zahradil debatu, kterou o něm vedli uživatelé na facebookové stránce Marka Švehly, sledoval, a proto nenechal bez odpovědi výrok Moláčka. Všiml si tak nejprve některé předvídatelnosti, a tedy i banality vysloveného názoru novináře.

„Chybí vám tam Rusové a Číňani, doplňte si to. Jinak jde ovšem o pěknou ukázku nervozity jedné skupiny novinářů z rostoucí konkurence na mediálním trhu, způsobené technologickým vývojem,“ řekl Zahradil.

Podle něj je třeba si uvědomit, že v dnešním vysoce medializovaném světě, kde má každý právo vyslovit svůj osobní postoj, není možné trvat na tom, že existuje jediná pravda platná pro všechny.

„Zvykněte si, pane Moláčku, i na to, že už nejste výlučnými majiteli Pravdy. Pokud snad sníte o razítku, kterým byste povoloval, kdo smí či nesmí publikovat, je 30 let po sezóně,“ dodal europoslanec ODS Jan Zahradil.