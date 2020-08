Vysoké počty nakažených jen tak nezmizí. Expert vysvětlil proč

Česko poslední dobou prochází výrazným nárůstem počtu nově nakažených covidem-19. V pátek dokonce došlo k rekordnímu přírůstku 506 lidí. Sobotní testy zase odhalily nemoc u dalších 239 lidí. Ačkoli se jedná o poloviční nárůst ve srovnání s předchozím dnem, tak velký přírůstek není pro víkendové dny obvyklý. Více pozitivních testů o víkendu připadlo na 28. červen.

Šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek neočekává významný pokles počtu pozitivních případů. Příčinou je totiž velmi vysoký počet prováděných testů. Proto je podle něj nutné obávat se rekordního přírůstku.

„Větší objem testů povede nevyhnutelně po celý podzim k většímu množství nově diagnostikovaných lidí. Nemoc prochází populací celé Evropy, Česká republika není žádnou výjimkou. V tuto chvíli hlásí velmi vysoké počty řada dalších států,“ vysvětlil Dušek.

„V tuto chvíli není počet nově diagnostikovaných určující faktor nebezpečnosti nemoci. Důležitá je nemocnost těch lidí – zda jsou skutečně nemocní a také jakou máme situaci v nemocnicích,“ doplnil Dušek.

V pátek laboratoře vyhodnotily 8432 vzorků, což je jeden z nejvyšších počtů od příchodu pandemie do České republiky. Navíc lidé, kteří prodělávají koronavirus, mají v drtivé většině pouze mírný průběh. Často ani nemají symptomy.

Podobný názor dříve vyjádřili premiér Andrej Babiš (ANO) i hlavní hygienička Jarmila Rážová.

„Naše média (kvůli koronaviru) od rána straší a někteří lidé jsou vystrašení. Je nárůst. Všude v Evropě je nárůst a my trasujeme,“ uvedl v pátek Babiš. „Myslím, že to zvládáme, podstatné je, kolik lidí je v nemocnici,“ dodal.

„Je to denní výkyv, samozřejmě ne hezký, ale počet hospitalizovaných v celé republice je stále 116 lidí. Pořád je velmi nízké číslo lidí, kteří mají těžké příznaky. (…) Rozhodně není situace srovnatelná s jarem, kdy byly sice nižší denní přírůstky pozitivních, ale bylo podstatně více hospitalizovaných a pacientů v těžkém stavu,“ zdůraznila hlavní hygienička.

V zahraničí Česko sledují

I přes mírný průběh nemoci se aktuální počet nakažených nadále drží na rekordní hodnotě 5285. V nemocnicích je 116 pacientů a 22 z nich vyžaduje intenzivní péči.

Vysoký počet nakažených ale ovlivňuje přístup dalších zemí k lidem přijíždějícím z České republiky. V současnosti se počet nakažených na 100 tisíc obyvatel pohybuje nad 30. Pokud by došlo k dalšímu růstu, tak by některé země EU mohly přistoupit k restrikcím.

Slovinsko již dnes po turistech vyžaduje negativní test, jinak jim po příjezdu hrozí karanténa. Stejně tomu je i ve třech pobaltských zemích. Do konce srpna je potřeba mít negativní test i v Řecku. Pokud by počet nakažených na 100 tisíc obyvatel stoupl nad 50, tak by restriktivní opatření zavedlo i Německo.