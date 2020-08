Fiala o jednorázovém příspěvku pro seniory: Oháněl se milionem korun s tím, že vláda zjevně vynalezla nekonečný rozpočet

Včera se objevily informace o tom, že má ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v pondělí v plánu předložit návrh na jednorázový bonus pro důchodce, a to ve výši 6 000 Kč. Uvedla to na TV Nova. K věci se pak v jednom z rozhovorů vyjádřil také premiér ČR Andrej Babiš. K danému příspěvku se ale vyslovili i jiní, například Petr Fiala z ODS.

Maláčová promluvila o mimořádném bonusu, o němž doufá, že bude schválen. Pokud by se tak stalo, měl by být vyplacen ještě letos před Vánocemi

„Já v pondělí předložím návrh na jednorázový mimořádný důchodový bonus ve výši 6000 korun. My tomu říkáme rouškovné a pevně doufám, že se nám to podaří schválit,“ uvedla ministryně.

„Na jednorázovém letošním příspěvku pro seniory je v koalici shoda. O jeho výši se budeme bavit v následujících týdnech,“ dodala ještě Schillerová.

Andrej Babiš potvrdil, že by důchodci tento příspěvek mohli obdržet možná už letos nebo případně příští rok. Dodal také, že o tom chce v pondělí jednat s předsedou ČSSD a ministrem vnitra Janem Hamáčkem, který si myslí, že vyplatit příspěvek jednorázově je jednodušší.

V souvislosti s tímto příspěvkem však poslankyně za Piráty Olga Richterová upozorňuje na to, že by někteří senioři mohli kvůli jednorázovému příspěvku ztratit nárok na příspěvek na bydlení na tři měsíce. Další zástupci opozice jsou toho názoru, že se členové vlády předhánějí v uplácení a rozdávání předvolebních pozorností. Upozornili také na to, že vláda už neuvádí, kde na mimořádný příspěvek pro důchodce vezme peníze.

Připomeňme také, že premiér nejprve na konci července navrhl změnu valorizace, tedy zákonného navýšení měsíční částky důchodů, a to od ledna 2021 ze zhruba 840 Kč na 900 Kč. ČSSD pak navrhla zvýšení valorizace až o 400 Kč. Babiš ale poté prohlásil, že by valorizace mohla vzrůst až o 500 Kč. Průměrný starobní důchod byl koncem března 14 397 Kč.

Reakce Fialy a dalších uživatelů sítě

K věci se vyslovil také Petr Fiala z opoziční ODS. Předseda Občanské demokratické strany tento příspěvek okomentoval na svém Facebooku a bylo patrné, že z něj nemá radost.

„Na nejbližší schůzi PS navrhneme jednorázový příspěvek 1 milion korun pro každého občana. Vzhledem k tomu, že populisté a socialisté zjevně vynalezli nekonečný rozpočet, neměl by to být problém a jistě nás podpoří,“ reagoval ironicky.

A jeho slova vyvolala diskuzi. Někteří mu psali, že reagoval dobře a stáli za ním.

„Pane Fialo, naprostý souhlas. Absolutně nechápu, kde chce brát vláda peníze na tyto dary seniorům. Druhá věc, které nerozumím (vlastne rozumím vzhledem k blížícím se volbám), proč senioři? Proč ne matky samoživitelky?“ ptali se někteří.

„Je to naprosto šílené! Tohle, co dělá AB, si nedovolila žádná socialistická vláda, dokonce ani Jirka sexymozek,“ míní jiní.

I dalším se počínání vlády nelíbilo, a tak to dali znát: „Vláda v čele s panem Babišem by se měla zamyslet, do jakého problému naši zemi velmi rychle ženou!“

Objevila se však i kritika na adresu ODS či Fialy: „ODS rozdávala z cizího desítky let svým kamarádům a rodinám. Teď v Brně za pakatel rozdáváte obecní byty. Jo, z cizího pro některý to umíte, pojmenovali jste to privatizace, ale myslím, že přesný název je tunel.“

„Neodhánějte si vlastní voliče svou ironií. Radši navrhněte, jak to opravdu udělat lépe. Opravdu je těžké si vybírat při volbách z ostatních stran, ale musíme! A tyhle vtípky v tom moc nepomáhají! Zkuste tu politiku brát někdy vážně a buďte slušný, pak butete mít o dost větší šanci,“ podotýkali jiní.

Našli se ale i takoví, kteří věc brali s humorem a jistým nadhledem: „Jeeee, já bych si tedy, s dovolením, vzal dva. Když už, tak už . Ze státního krev neteče přece,“ stálo v jednom komentáři.

„A není to málo, Antone Pavlovići? Tak dobře, stačí, ale už chybí jen ženám větší prsa a mužům pevnější erekci a Prchal se půjde oběsit, protože to nelze překonat...“ reagovali na celou věc jiní.