Senátor Fischer tvrdí, že ČR může sama sankcionovat prominenty běloruského režimu. Nesmíme prý čekat, co udělá Lukašenko

V pořadu Otázky Václava Moravce, vysílaný na České televize, vystoupil bývalý diplomat a předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer a ředitel Odboru zahraničního Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. Fischer v pořadu například uvedl, že by ČR mohla sama rozhodnout, že bude sankcionovat konkrétní prominenty běloruského režimu.

V Bělorusku již druhý týden pokračují protesty proti nedemokratickému průběhu prezidentských voleb. V nich měl podle informací Ústřední volební komise zvítězit Alexandr Lukašenko, který řídí zemi už přes 26 let. Získal totiž 80,08 % hlasů. Druhé místo obsadila Světlana Tichanovská s 10,09 %. Opozice však výsledky voleb neuznala. V zemi tak vypukly demonstrace.

„Můžeme jednat rychle, suverénně a vím, že je tady zajištěna napříč politickým spektrem politická podpora,“ reagoval Fischer na téma sankcí pro běloruské představitele. „Možnost, aby se stát suverénně vyjádřil k tomu, kdo tady bude podnikat, nebo tu bude mít majetky (...), tady je potřeba, abychom dokázali skutečně říct svoje jako Česká republika,“ doplnil.

Připomeňme, že Sněmovna sice ve středu odsoudila násilné a nepřiměřené zásahy režimu prezidenta Alexandra Lukašenka proti jeho odpůrcům, ale zároveň nepodpořila návrh opozice na zavedení zákona, který by umožnil zavedení individuálních sankcí vůči těm, kdo nesou odpovědnost za nedodržování lidských práv.

Navíc je toho názoru, že by Česko mohlo v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) prosadit vyslání inspekce do běloruských věznic.

Zmínka padla i o tom, že někteří aktivisté v Bělorusku záhadně zmizeli a po pár dnech byli nalezeni mrtví.

Senátor Fischer konstatoval, že nesmíme čekat na to, co udělá Lukašenko, a sami jako Češi musíme být aktivní. „My ani nevíme, kolik lidí zmizelo a kolik lidí je dneska vězněno. Takže Česká republika by v rámci OBSE měla prosadit kontrolu věznic, protože tam teď věznice nestačily a musely se rozšiřovat. ... Myslím si, že je na čase, abychom použili všech nástrojů, které máme, protože ta situace je velmi vážná,“ dodal k věci senátor.

Se zapojením OBSE souhlasil i ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Rudolf Jindrák navíc tvrdí, že by se zapojit měly i jiné mezinárodní organizace. Vyloučení Běloruska z OBSE ale požaduje za nežádoucí. „Zejména tento režim, myslím režim pana prezidenta Lukašenka, čím víc bude izolován, tím víc bude podle mého soudu horší,“ řekl Jindrák, který si myslí, že Lukašenko toto dění ustojí.

I přesto ale lidé v ulicích i nadále požadují Lukašenkův odchod. Zadrženy však již byly tisíce lidí a propuštění mluví o násilí a psychickém mučení ve věznicích. Při zásazích několik lidí zahynulo, řada Bělorusů je nezvěstná.

Volby byly nespravedlivé

Připomeňme, že lídři Evropské unie se ve středu na mimořádném summitu shodli na tom, že prezidentské volby, které se letos v sprnu konaly v Bělorusku, nebyly ani svobodné, ani spravedlivé.

Z tohoto důvodu se EU rozhodla, že neuzná jejich výsledek. Na summit se rovněž vyslovili pro uvalení sankcí vůči běloruským představitelům, kteří jsou zodpovědní za zfalšování voleb a za potlačování protestů.

Program pomoci běloruským občanům

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček by měl na pondělním jednání vlády představit program konkrétní pomoci běloruským občanům postižených represemi. Zatím se uvádí, že by tato podpora měla mít formu peněz na právní zastupování nebo fyzickou i psychologickou pomoc zbitým lidem.

Ministr vnitra Jan Hamáček zase uvedl, že by naše republika mohla k pomoci zraněným v Bělorusku využít program Medevac. Ten slouží k vyslání lékařských týmů na místo nebo k odvezení zraněných k ošetření do českých nemocnic.

Petříček si ale myslí, že v dané situace není tento program vhodný. Resort zahraničí tak ve spolupráci s ministerstvem vnitra řeší, jak pomoc zraněným zajistit jiným způsobem.